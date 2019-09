22 de camere, 7 șeminee și piscină acoperită: Cum arată casa de vis pe care Michael Douglas și Catherine Zeta Jones au dat 4,5 milioane de dolari

Cele două vedete au cumpărat o proprietate de lux de la marginea New York-ului. Casa construită în 1930 are 22 de camere, din care 8 sunt dormitoare.

După ce au vândut proprietatatea din Westchester County cu aproape 20,5 milioane de dolari, Michael Douglas și Catherine Zeta Jones au reinvestit o parte din banii obținuți într-o altă casă. Și pentru un sfert din suma încasată au luat acum o locuință foarte interesantă în apropiere de New York.



Casa construită în 1930 este denumită Long Meadow și se află la 40 de kilometri distanță de Manhattan, unde cei doi actori mai au o locuință.



Cu o suprafață de 4,85 de hectare, proprietatea situată de-a lungul râului Hudson are 22 de camere, din care opt sunt dormitoare, precum și dotări de lux, de exemplu o piscină acoperită.



La capătul unei alei care străbate domeniul acoperit cu peluze cu gazon și numeroși arbori se află casa ridicată în stil georgian cu trei ataje.

Pe lângă numeroasele camere, aceasta dispune și de șapte șeminee și zece băi, plus două toalete de serviciu, o terasă spațioasă și un garaj în care încap patru mașini.Pe lângă cele două dormitoare rezervate oaspeților, dormitorul principal are zonă proprie de relaxare, dressing și o baie opulentă.Din living se ajunge ușor în zona de servire a mesei, cu un perete roșu lăcuit, șemineu și un candelabru impozant, iar bucătăria cu toate dotările necesare are o insulă din lemn alb care servește ca masă pentru micul dejun și ca spațiu de depozitare, grație sertarelor și rastelului pentru sticlele de vin.