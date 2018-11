Un antibiotic natural puternic - miere cu turmeric

În prezent, oamenii ajung să apeleze la ajutorul substanțelor chimice pentru a trata orice durere și inconveniență pe care le experimentează. Durerile de cap, durerile de spate sau nasul înfundat dispar în câteva minute cu ajutorul pastilelor. Este foarte tentant să faci acest lucru, dar cât de sănătos este pentru organismul tău? Ne fac aceste substanțe chimice mai mult rău decât bine? Ar trebui să ne concentrăm atenția mai mult pe tratamentele naturale, deoarece există nenumărate ingrediente active naturale disponibile care ne pot scăpa organic de cauzele bolilor.

O mare parte din cercetările medicale se concentrează din ce în ce mai mult pe utilizarea ingredientelor active naturale în lupta împotriva bolilor. Cercetătorii au descoperit un remediu deja cunoscut: mierea. Se știe deja că mierea este utilă pentru diferite lucruri. De exemplu, durerile de gât pot fi tratate cu miere. Un condiment din Orientul Îndepărtat se regăsește în bucătăria noastră din ce în ce mai des: turmericul sau curcuma. Iar acest condiment în combinație cu mierea poate face mai mult decât să dea o aromă picantă. Când este combinat cu mierea, turmericul poate fi chiar un substitut pentru antibioticele chimice.

Aceste constatări au uimit chiar și specialiștii în medicină, cercetătorii și medicii din întreaga lume. Mierea în combinație cu turmericul are aceleași proprietăți ca un antibiotic puternic. Cu toate acestea, experții nu pot explica sursa puterii mari a acestei combinații.

Dacă vrei să testezi cu adevărat puterile de vindecare ale turmericului, iată o rețetă pe care o poți prepara și tu pentru a obține un antibiotic natural.

Ingrediente

100 miligrame de miere

1 linguriță de turmeric

Mod de preparare

În India, curcuma joacă un rol important în medicină, nu doar în bucătărie. Unele caracteristici ale acestui condiment sunt culoarea sa galbenă și gustul puternic și inconfundabil. Ce afecțiuni pot fi tratate cu turmeric? Acesta poate ajuta la tăieturi, răni minore, crampe musculare, probleme respiratorii, boli hepatice, probleme cu pielea, entorse musculare, tulburări digestive, inflamații, infecții și dureri de stomac.Însă care este secretul turmericului? Este un antioxidant foarte puternic, are efect antimicrobian și antiinflamator. Este eficient împotriva gastritei, microbilor, bacteriilor și chiar ulcerelor la stomac. În plus, întărește structura celulelor și a ADN-ului și are o influență pozitivă asupra moleculelor care luptă împotriva inflamației din corpul uman. Turmericul este eficient și împotriva bolii Alzheimer. Osteoartrita poate fi de asemenea atenuată cu ajutorul acestui condiment.