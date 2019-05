Ulei de cocos sau unt: care este mai util pentru organism?

Atât uleiul de cocos, cât și untul conțin grăsimi saturate care pot periclita sănătatea inimii dacă sunt consumate în exces, dar amândouă opțiunile pot fi benefice în contextul unui consum moderat. Află care sunt avantajele și riscurile fiecărei variante.

Alegerea unei opțiuni utile dintre uleiul de cocos și unt constituie obiectul multor dezbateri dintre nutriționiști. Chiar dacă uleiul de cocos a fost promovat de multe vedete, untul nu este complet lipsit de beneficii, iar dacă ești atent cât consumi poți gusta fără probleme din amândouă.



Diferența la nivel de profil nutrițional

Din punct de vedere al caloriilor o lingură de ulei de cocos are 116 calorii, cu puțin mai mult decât o lingură de unt, care conține 100. Mai mult decât caloriile în sine contează sursa lor. Astfel, în cazul uleiului de cocos acestea provin exclusiv din grăsimile conținute. Totalul de proteine, carbohidrați, vitamine și minerale este extrem de redus. Pe de altă parte, untul conține vitaminele A, D, E și K, plus calciu și o cantitate redusă de alte minerale și proteine. Inconvenientul major pentru unt este faptul că de obicei se cumpără varianta sărată, care are un conținut ridicat de sodiu.



Beneficiile uleiului de cocos

Iată de ce grăsimile din componența uleiului de cocos au efecte pozitive asupra organismului:



1. Protejează inima

Uleiul de cocos contribuie la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare deoarece are proprietăți antiinflamatoare, dar sunt necesare studii mai ample pentru a se confirma acest avantaj.



2. Favorizează slăbirea

Tot uleiul de cocos te poate ajuta să revii la greutatea ideală, fiind extrem de eficient pentru reducerea grăsimii din zona abdominală.



3. Hidratează pielea

Are efect emolient pentru piele și păr și poate fi utilizat pentru masaj, măști sau în locul balsamurilor și cremelor hidratante.



4. Vindecă tăieturile și zgârieturile

Poți aplica acest ulei direct pe o zgârietură sau pe o tăietură mică. Va accelera vindecarea și previne infecțiile.



5. Previne diabetul

Uleiul de cocos crește sensibilitatea la insulină și previne fluctuațiile glicemiei.



Beneficiile untului

Și untul poate avea efecte pozitive și, dacă este consumat în cantități moderate, poate reface rezervele de energie ale organismului. Este mai util decât margarina, dar se recomandă alegerea variantei nesărate pentru a preveni hipertensiunea arterială.



Iată care sunt avantajele consumului de unt:



1. Reduce inflamațiile de la nivelul intestinelor

Untul conține acid butiric, care diminuează inflamațiile intestinale, fiind foarte util pentru persoanele care suferă de boala Crohn.



2. Este bogat în vitamina A

Datorită conținutului de vitamina A untul contribuie la prevenirea problemelor oculare și favorizează echilibrarea sistemului endocrin.



3. Stimulează imunitatea

Untul conține acid arahidonic, care este esențial pentru prevenirea îmbolnăvirilor și dezvoltarea armonioasă a organismului și a creierului bebelușilor.



4. Nu conține colesterol în exces

Este adevărat că prea mult colesterol îți poate face rău, dar și lipsa lui este periculoasă. Untul conține o cantitate suficientă pentru nevoile organismului, în special pentru producerea hormonilor care reglează activitatea creierului și a sistemului nervos.



Este uleiul de cocos mai nociv decât untul?

Potrivit unui studiu realizat în 2016, uleiul de cocos crește colesterolul de tip LDL mai mult decât grăsimile nesaturate, dar mai puțin decât untul. Cu toate acestea, nu poate crește nivelul colesterolului „bun” de tip HDL. În afara cazului în care ești alergic la una dintre aceste variante nu ai de ce să le excluzi complet din meniul tău. Nu te teme de grăsimi, ci învață să le consumi în cantitățile potrivite.