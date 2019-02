De ce să mănânci iaurt înainte de culcare? 5 avantaje

O vizită târzie la frigider te poate face să te îngrași rapid, chiar dacă mănânci sănătos în restul timpului. Dacă vrei să guști ceva bun și consistent fără să crești prea mult totalul de calorii, mai bine alege o porție de iaurt.

Iaurtul sub formă de gustare te va ajuta să ții pofta de mâncare sub control, îți furnizează o doză utilă de nutrienți, precum și din aminoacidul care este esențial pentru un somn profund și odihnitor. Alege de fiecare dată iaurtul simplu pentru a evita excesul de zahăr sau de calorii.



Iată de ce ar trebui să consumi iaurt înainte de a merge la culcare:



1. Favorizează relaxarea și odihna

Iaurtul conține triptofan, aminoacidul care stimulează producția de serotonină și melatonină. Aceste substanțe au un efect de calmare și relaxare asupra creierului, favorizând un somn neîntrerupt până dimineața.

Persoanele care suferă de insomnie pot încerca o porție de iaurt cu 30 de minute înainte de ora de culcare pentru a obține o diminuare a anxietății și pentru a preveni trezitul des pe timpul nopții.



2. Este util pentru persoanele intolerante la lactoză

În copilărie probabil că bunica îți dădea o cană cu lapte cald înainte să te culci. Și laptele conține triptofan, fiind utilizat de multe persoane pentru a dormi mai bine. În cazul în care suferi de intoleranță la lactoză nu vei putea consuma laptele, dar iaurtul nu este interzis. Acidul lactic din componența iaurtului reduce cantitatea de lactoză, iar produsul va putea fi tolerat fără probleme. Majoritatea persoanelor care au intoleranță la lactoză nu au simptome problematice dacă aleg o cantitate moderată de iaurt.



3. Stimulează digestia

Un sistem digestiv care funcționează optim este esențial pentru o stare generală de sănătate foarte bună. Multe dintre afecțiunile ușoare sau cronice sunt legate de tractul intestinal, imunitate sau funcționarea glandei tiroide. În aceste condiții bacteriile din componența iaurtului au un rol important pentru a reface echilibrul florei intestinale. Probioticele sunt bacterii utile care le completează pe cele deja prezente în cadrul sistemului digestiv, prevenind constipația, diareea, crampele, gazele, balonarea și durerile abdominale.

Este ușor de digerat și foarte consistent, fiind gustarea ideală care te va ajuta să te trezești cu un abdomen plat. Simptomele problematice vor fi înlăturate dacă mănânci un iaurt înainte de culcare.



4. Te ajută să ajungi mai ușor la greutatea ideală

Ceea ce consumi seara are un efect semnificativ asupra siluetei pentru că ritmul digestiei devine mai lent și ai putea adăuga centimetri în plus fără să-ți dai seama. Iaurtul are un număr redus de calorii și va neutraliza poftele apărute seara târziu fără să-ți pună în pericol silueta. Alege această gustare cremoasă de fiecare dată când simți că ești gata să cedezi în fața bomboanelor sau a chips-urilor crocante. Nu vei regreta deloc a doua zi.



5. Susține dezvoltarea masei musculare

Proteinele sunt principalul ingredient care asigură creșterea masei musculare și tonifierei corpului. Iaurtul este ideal înainte să te culci pentru că este o sursă excelentă de proteine, previne pierderea de țesut muscular în timpul somnului și te menține în formă chiar și atunci când te odihnești.Combinația de proteine și aminoacizi furnizată de iaurt te va face să uiți de celulită și să revii la silueta dorită.



Cum să consumi iaurtul seara

Triptofanul favorizează somnul profund, iar pentru a accentua efectul benefic este indicat să combini proteinele cu o doză de carbohidrați complecși.

Este recomandat să mănânci iaurtul cu o sursă de carbohidrați pentru a transporta aminoacizii din sânge spre creier. Cu toate acestea, nu orice iaurt este benefic înainte de culcare. Variantele cu mult zahăr vor crește glicemia și te vor ține treaz, așa că nu selecta decât iaurtul simplu.

Iată cum îl poți consuma:

- amestecă semințe de in râșnite cu un iaurt cremos;

- combină 2 felii de pâine prăjită din făină integrală cu porția de iaurt;

- consumă 5 biscuiți de mei sau ovăz cu un iaurt;

- amestecă 4 linguri de fulgi de ovăz cu porția de iaurt.