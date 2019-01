Băuturile alcoolice și pielea: 7 variante și impactul lor

Îți place să te relaxezi și să bei un pahar la finalul zilelor aglomerate și stresante? Este cazul să analizezi cu atenție băuturile alcoolice consumate pentru a-ți proteja pielea.

Credeai că numai produsele de îngrijire îți pot afecta negativ pielea? Ceea ce consumi este la fel de important ca și cremele alese, așa că selectează cu atenție băuturile alcoolice favorite. Nu te gândi că un singur pahar este inofensiv pentru că de cele mai multe ori alcoolul îți poate submina încercările de a preveni apariția semnelor de îmbătrânire sau de a ține sub control diferite afecțiuni dermatologice.



Iată care sunt efectele băuturilor alcoolice asupra pielii:



1. Tequila: nu atât de nocivă pe cât te-ai aștepta

„Tequila are mai puțin zahăr decât majoritatea băuturilor alcoolice, fiind mult mai puțin probabil să declanșeze inflamațiile sau coșurile”, potrivit dr. Sam Bunting, nutriționist. „Renunță la sare și riscul de mahmureală va scădea considerabil. Acest lucru se datorează faptului că tequila este o băutură purificată și nu conține substanțele care pot face băuturile tulburi, cum se întâmplă în cazul romului sau al whisky-ului”, continuă acesta. Cu toate acestea, dacă vei bea pahare de tequila până în zori să nu te îndoiești că pielea și întreg organismul vor avea de suferit. Consumul moderat este esențial.



2. Berea: efect negativ, dar nu teribil

„Deși conține sodiu, berea are în continuare proprietăți utile pentru organism. Conține antioxidanți și are un efect anti-aging. În plus, conținutul de alcool al berii este mai redus față de alte băuturi și în general este consumată mai lent, ceea ce înseamnă că efectul de deshidratare nu va fi la fel de intens”, spune dr. Bunting.



3. Gin tonic sau Vodka tonic: nu foarte util, dar nu este cea mai rea alegere

„Ginul și votca nu conțin substanțe de îngroșare și riscul de a fi mahmur a doua zi este destul de redus. De asemenea, au puțin zahăr și sodiu, atâta timp cât alegi varianta dietetică de tonic, așa că sunt alegeri mult mai bune decât orice cocteil”, spune dr. Bunting.



4. Vinul alb: lucrurile încep să se înrăutățească

„Vinul alb are un conținut ridicat de zahăr, ceea ce provoacă o inflamație sistemică, contribuind la deteriorarea la nivel celular și accelerarea îmbătrânirii pielii”, spune dr. Bunting. „Din păcate vinul alb nu are absolut niciun beneficiu care să facă să merite să-l consumi. Nu oferă avantaje pielii și nici nu îmbunătățește starea generală de sănătate”, continuă acesta. Multe persoane știu deja ce înseamnă durerea de cap de după o noapte cu multe pahare de vin alb. Nici aspectul pielii nu va fi unul radiant dacă vei alege această băutură., spune dr. Bunting., continuă acesta.



5. Mojito: negativ, mai ales pentru riduri

„Zahărul din cadrul dietei zilnice, alături de consumul excesiv de carbohidrați exacerbează inflamațiile, ceea ce favorizează îmbătrânirea pielii. Cu cât consumi mai puțin zahăr când bei alcool, cu atât pielea va arăta mai bine, iar ridurile nu vor apărea prea curând. Un mojito are mult zahăr sau sirop, la fel ca și băuturile mixate cu Red Bull, suc de fructe sau Coca Cola. Și nu trebuie să-ți faci griji numai din cauza ridurilor. Zahărul favorizează și apariția coșurilor pentru că determină creșterea producției de insulină, exacerbând procesul inflamator în tot organismul”, spune dr. , spune dr.Bunting.



6. Margarita: una dintre cele mai neinspirate alegeri

„Fiecare margarita reprezintă un pericol dublu pentru piele deoarece are mult zahăr și sare. Acest lucru înseamnă că favorizează pungile de sub ochi și umflarea generală a feței, în timp ce zahărul îmbătrânește rapid pielea”, spune dr. Bunting. Dacă viață îți dă lămâi verzi, nu le folosi pentru a savura margarita!



7. Vinul roșu: cea mai nocivă alegere

Da, este adevărat. Vinul roșu este cea mai nocivă băutură pentru piele. „Alcoolul dilată vasele de sânge, ceea ce înseamnă că va stimula circulația sângelui și accentuează înroșirea. Vinul roșu are un puternic efect histaminic și înrăutățește rapid roșeața și iritațiile. Este cea mai neinspirată alegere dacă suferi de rozacee sau ești predispus să te aprinzi la față. Agravarea rozaceei favorizează îmbătrânirea accelerată a pilii, așa că este în interesul tău să eviți înrăutățirea acestei afecțiuni dermatologice”, explică dr. Bunting.