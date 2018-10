6 alimente pe care trebuie să le consumi în fiecare zi

Există multe variante exotice sau noi descoperiri pentru diete, însă nu uita nici de alimentele clasice, pe care te poți baza în continuare. Află care sunt principalele alimente pe care să le consumi în fiecare zi.

Nu este ușor să fii mereu la zi cu noile trenduri în materie de nutriție sau dietă. La fel ca și în cazul decorațiunilor interioare sau în domeniul vestimentar, și în domeniul nutriției apar mereu noi alimente cu proprietăți benefice și poate fi complicat să știi ce bază ar trebui să aibă meniul tău zilnic. Cu siguranță semințele de chia sau dieta fără gluten au mulți adepți, dar dacă încerci mereu să respecți noile reguli de nutriție și să alegi alte variante pentru ingredientele rețetelor, pot apărea confuzia sau costurile foarte ridicate. De aceea contează foarte mult să cunoști care sunt principalele alimente pe care trebuie să le consumi în fiecare zi. Pornind de la ele poți integra ocazional și ingrediente deosebite, dar este esențial să fii sigur în orice moment că meniul tău are un conținut ridicat de vitamine și minerale fără să-ți depășești bugetul foarte mult.

Acest lucru nu înseamnă că nu poți încerca quinoa, guaccamole, înghețată din lapte de cocos, tempeh sau orice alt aliment care te face curios. Pentru a te răsfăța din când în când cu preparate deosebite trebuie să ai deja doza necesară de nutrienți din alimentele obișnuite. Poate că nu sunt la fel de interesante precum cele nou apărute, însă cu siguranță sunt la fel de utile pentru a avea energie și a te menține în formă, în ciuda denumirii comune și a faptului că le știi din copilărie.



Iată câteva alimente pe care trebuie să le consumi în fiecare zi:



1. Merele

Sunt surse importante de vitamina C, potasiu, fibre și vitamina B6. Toamna poți experimenta cu numeroase sortimente de mere aromate, într-o varietate de culori și gusturi. Merele zemoase te ajută să ții apetitul su control și normalizează digestia, prevenind constipația și durerile abdominale. Nuanțele variate și intense ale merelor indică un conținut ridicat de antioxidanți. Merele conțin quercetină, un compus cu proprietăți antiinflamatorii. Un consum frecvent de mere previne afecțiunile cardiovasculare, astmul și boala Alzheimer.



2. Bananele

Des utilizate la smoothie-uri, bananele sunt o gustare deosebtă și consumate simple, cu puțină scorțișoară. Aroma dulce le face să revină mereu pe lista alimentelor preferate la gustări sau micul dejun, iar conținutul de vitamine trebuie să te încurajeze să le savurezi cât mai des.Bananele sunt o sursă excelentă de potasiu, reducând consecințele negative ale unui consum ridicat de sodiu. Sunt utile și pentru prevenirea calculilor renali și menținerea unui ten luminos și catifelat.



3. Varza

Conține o cantitate ridicată de vitamina K, prevenind formarea cheagurilor de sânge. De asemenea, varza îți asigură și o doză suplimentară de calciu, vitamina C, vitamina E, vitamina A și vitaminele din complexul B. Acidul clorogenic și acidul cafeic din componența verzei te ajută să ai un organism puternic și să te menții în formă. În plus, varza are și foarte puține calorii așa că nu ai niciun motiv să o ocolești.



4. Morcovii

Gustul dulce și textura crocantă transformă morcovii într-o alternativă ideală pentru chips-uri sau covrigei. În afară de numărul redus de calorii morcovii conțin vitamina A, care este esențială pentru o privire luminoasă și odihnită, mai ales dacă petreci multe ore în fața calculatorului. Sunt o sursă foarte bună de antioxidanți și, datorită conținutului de luteină și beta-caroten, morcovii pot fi un aliat de bază în lupta împotriva acneei și a semnelor pe care le lasă leziunile.



5.

Este alimentul esențial pentru menținerea densității osoase și reducerea riscului de fracturi. Țelina conține calciu, magneziu, vitamina A, potasiu și vitamina K. Fibrele pe care le furnizează fiecare porție de țelină te ajută să ajungi mai repede la greutatea ideală fără să urmezi un regim drastic. De asemenea, țelina conține luteolină și apigenină, două componente cu acțiune rapidă împotriva inflamațiilor.



6. Ceapa

Utilă pentru intensificarea aromei multor preparate precum salatele, supele sau tocănițele, ceapa a devenit un ingredient comun în bucătărie. Cu toate acestea nu trebuie să treci cu vederea beneficiile pe care le oferă organismului tău. Ceapa conține antioxidanți și sulf, reducând rapid inflamațiile. De asemenea, folosirea acestui ingredient este un truc eficient pentru a diminua consumul de sare. Alege întotdeauna ceapa proaspătă, în loc de sare cu această aromă sau diferite amestecuri de condimente care au și ceapă pentru a evita cantitățile excesive de sodiu.