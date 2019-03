5 surse ascunse de zahăr: ce alimente îți pot periclita sănătatea

Credeai că este suficient să consumi rar prăjituri sau înghețată? Sursele de zahăr nu sunt numai cele evidente, ci este posibil ca și alimentele pe care le consideri sănătoase să-ți pericliteze eforturile de a reveni la o greutate ideală.

Înainte să fii dezamăgită gândindu-te că nu poți mânca nimic fără să-ți faci griji, ține minte că lista creată de nutriționiști nu are drept obiectiv interzicerea alimentelor menționate. Scopul este să știi că au mai mult zahăr și să le consumi cu moderație. Asociația Americană pentru Sănătatea Inimii recomandă limitarea zahărului adăugat la 36g pe zi pentru bărbați și 24g pentru femei. Preparatele care conțin prea mult zahăr pot cauza creșterea în greutate, probleme metabolice și un risc ridicat de afecțiuni cardiovasculare.



Iată la ce alimente trebuie să fii mai atentă de acum încolo:



1. Alternativele pentru lapte

Laptele de vacă are zahăr natural, sub formă de lactoză, dar alternativele pentru produsele lactate pot conține foarte mult zahăr adăugat. De exemplu, laptele de soia are aproximativ 14g de zahăr la o singură porție. Dacă vrei să reduci consumul de produse lactate sau ai intoleranță la lactoză alege alternativele vegetale light sau fără zahăr.



2. Smoothie-urile

Precis te gândești că un smoothie este mult mai sănătos decât un suc acidulat, dar nu este mereu adevărat. „Smoothie-urile sunt o sursă de zahăr adesea ignorată tocmai pentru că ne gândim că nu au decât fructe. Cu toate acestea, este posibil ca smoothie-ul pe care îl consumi să conțină și zahăr adăugat pentru a intensifica aroma naturală. Este foarte bine să verifici online profilul nutrițional al variantelor pe care le găsești la magazin pentru că există smoothie-uri care au până la 60-70g de zahăr adăugat”, spune dr. Cara Harbstreet, nutriționist.



3. Granola

„Problema este că pe lista de ingrediente de la granola vor apărea foarte des zaharuri adăugate cum sunt siropul de arțar, melasa și mierea. Dacă îți place foarte mult granola alege o variantă care conține puțin zahăr și multe fibre pentru a încetini absorbția carbohidraților rafinați. Vei reuși să ții pofta de mâncare sub control mai mult timp”, spune dr. Harbstreet. Ce poate fi mai util pentru organism decât combinația crocantă dintre fructe, semințe și cereale integrale?, spune dr. Harbstreet.



4. Apa de cocos

„Foarte des variantele îndulcite și cele fără zahăr sunt așezate în același loc și te pot dezorienta atunci când alegi produsul dorit. Nu uita că tabelul cu profilul nutrițional nu reprezintă decât valorile pentru o porție de apă de cocos, care este o treime sau jumătate din sticla la care te uiți. Dacă o porție de 200ml conține mai mult de 50 de calorii probabil că produsul are prea mult zahăr”, spune dr. Jackson. Peste tot vezi reclame în care ți se spune că este cea mai utilă băutură atât pentru a menține nivelul optim de hidratare a organismului, cât și pentru a-ți reveni după antrenamentele intense de la sală. Apa de cocos conține o cantitate ridicată de electroliți și mai mult potasiu decât bananele, dar nu înseamnă automat că are și puțin zahăr., spune dr. Jackson.



5. Iaurtul

„Dacă mănânci 3-4 iaurturi cu aromă de fructe este ca și cum ai fi consumat o cutie cu bomboane. Deși ambalajul colorat și reclamele te pot face să crezi că este o opțiune sănătoasă, să știi că un singur iaurt degresat cu aromă de căpșuni poate conține până la 26g de zahăr la o singură porție. Mai bine alege iaurtul grecesc simplu, care conține 0g de zahăr, plus o cantitate dublă de proteine”, explică dr. Jennifer Jackson, nutriționist.