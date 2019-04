7 alimente cu mult calciu care ard grăsimile

Credeai că nu ai cum să-ți reconturezi silueta în timp ce remediezi un deficit de calciu? Nimic mai simplu. Nutriționiștii au alcătuit o listă de alimente care previn carențele de calciu și te ajută să ajungi mai rapid la greutatea dorită.

Potrivit studiilor realizate, persoanele care nu consumă suficient calciu au un procent mai ridicat de grăsimi la nivelul organismului. Le este și mai greu să țină apetitul sub control. O dietă care include calciu suficient va reduce nivelul tensiunii arteriale, al colesterolului și al glicemiei. Învață cum să-ți modifici meniul pentru a te bucura în continuare de gustul bun în timp ce reduci centimetrii în plus.



Iată ce alimente conțin calciu și ard grăsimile fără să faci eforturi suplimentare:



1. Semințe de susan

Fiecare porție de 30g de semințe de susan conține 277mg de calciu, aproximativ 28% din necesarul zilnic și numai 160 de calorii. Sunt foarte ușor de inclus în diferite preparate, de la aluaturi, supe, piureuri până la salate, paste, orez și tocănițe. Sunt delicioase alături de broccoli, dacă până acum ai avut tendința să-l ocolești.



2. Tahini

2 linguri de tahini îți furnizează 112mg de calciu, 12% din necesarul zilnic din acest mineral. Nu vei consuma decât 150 de calorii, dar beneficiile vor fi multiple. Este recomandat să înlocuiești gustările clasice cu această variantă, mai ales dacă ai încercat să consumi fructe simple și ai văzut că ți se face în continuare foame. De asemenea, poți utiliza tahini pentru a prepara humus cu lămâie.



3. Brânză cremă dietetică

30g de brânză cremă light conțin 98mg de calciu, 10% din totalul necesar la nivel de zi și 29 de calorii. Dacă îți place foarte mult să mănânci un covrig sau pâine prăjită cu brânză dimineața nu ezita să folosești această variantă pentru a avea mai multă energie de când te trezești. Dacă vrei ceva puțin diferit poți întinde crema de brânză și pe jumătăți de piersici sau caise. Gustul va fi deosebit și vei alege din ce în ce mai des această variantă apetisantă în locul dulciurilor.



4. Migdale

Vei consuma 170 de calorii, dar sunt foarte consistente, așa că nu vei avea probleme cu pofta de mâncare care te determină să alegi opțiuni hipercalorice. Dacă îți dorești să-ți reconturezi silueta cât mai rapid migdalele ar trebui să devină cel mai bun prieten al tău. Cu ajutorul lor vei ocoli mai ușor chips-urile și dulciurile care se transformă în kilograme în plus și celulită. Nu sunt numai o sursă foarte bună de calciu, ci îți vor reduce și nivelul de colesterol, prevenind afecțiunile cardiovasculare. 22 de migdale îți asigură 75mg de calciu, care reprezintă 8% din necesarul zilnic.Vei consuma 170 de calorii, dar sunt foarte consistente, așa că nu vei avea probleme cu pofta de mâncare care te determină să alegi opțiuni hipercalorice. Dacă îți dorești să-ți reconturezi silueta cât mai rapid migdalele ar trebui să devină cel mai bun prieten al tău. Cu ajutorul lor vei ocoli mai ușor chips-urile și dulciurile care se transformă în kilograme în plus și celulită. Nu sunt numai o sursă foarte bună de calciu, ci îți vor reduce și nivelul de colesterol, prevenind afecțiunile cardiovasculare.



5. Broccoli

O cană de broccoli are 55 de calorii, plus 62mg de calciu, 6% din doza zilnică de care ai nevoie. În plus, nu conține numai calciu, ci și multe vitamine, minerale și fibre care îți vor fortifica organismul, vor accelera eliminarea toxinelor și procesul de slăbire. Nu ezita să-l consumi cât mai des, în combinație cu oțet balsamic, nuci, stafide și semințe crude.



6. Spanac

O porție de spanac nu te va proteja numai împotriva osteoporozei, ci și împotriva anemiei sau oboselii excesive, în timp ce favorizează eliminarea stratului adipos care te împiedică să ai dimensiunile dorite. Nu apela mereu la rețeta clasică, ci include frunzele de spanac și la salatele de crudități. Spanacul se potrivește de minune cu suc de lămâie și felii de măr. 2 căni de spanac crud au 14 calorii și 60mg de calciu, 6% din necesarul zilnic.O porție de spanac nu te va proteja numai împotriva osteoporozei, ci și împotriva anemiei sau oboselii excesive, în timp ce favorizează eliminarea stratului adipos care te împiedică să ai dimensiunile dorite. Nu apela mereu la rețeta clasică, ci include frunzele de spanac și la salatele de crudități. Spanacul se potrivește de minune cu suc de lămâie și felii de măr.



7. Parmezan

Dacă îți place brânza, să știi că nu este interzisă când vrei să slăbești și nici nu ai de ce să o alegi pe cea dietetică de fiecare dată. 30g de parmezan conțin 298mg de calciu, 30% din necesarul zilnic, 108 calorii și multe proteine, combinația ideală pentru eliminarea rapidă a kilogramelor în exces. Potrivit specialiștilor, consumul zilnic de parmezan reduce riscul de atac de cord și accident vascular cerebral, în timp ce elimină stratul inestetic de celulită.