Primul complex rezidențial cu cinema în aer liber și pistă de alergare pe acoperiș

Anul viitor, Bucureștiul va avea primul complex rezidențial cu cinema în aer liber și zonă pentru sport amenajată pe acoperiș.

Mai adaugă la această noutate trei bazine de apă cu fântâni arteziene pentru copii, 60 de locuri pentru barbecue și terasă, o curte privată de peste 2.800 mp amenajată cu plante și pomi de mari dimensiuni și nu vei mai dori să pleci în vacanță.Central District 4 Elemente, cel mai recent proiect imobiliar al dezvoltatorului Forty Management, se construiește în apropierea parcului Titan și va cuprinde o zonă rezidențială compusă din două blocuri cu 192 de apartamente, plus o zonă comercială de 1400 mp. Proiectul a obținut deja precertificare „Clădire Verde” (Green Homes).Elementul de „wow” îl constituie zona de sport, amenajată pe acoperișul unuia dintre blocuri, cu o pistă de alergare de 120 de metri lungime, unde te poți antrena când nu vrei să mergi în Parcul Titan, deși e la 1 Km distanță. Sau, de ce nu, imaginează-te practicând pe tartanul comod posturi de yoga, alături de alte prietene, în timp ce admiri apusul, de la nivelul etajului 11. Dacă visezi la relaxare după o zi de muncă, există o zonă de aproape 350 mp special creată pentru socializare, cu mese, scaune, pergole și cinematograf în aer liber, unde te poți întâlni cu vecinii la un pahar de “vorbă”. Toate acestea, într-un mediu cât se poate de sigur, complexul fiind prevăzut cu zone de pază, bariere de acces și sistem de supraveghere video.Central District 4 Elemente înseamnă Aer - spații mari, aerisite, cu terase și balcoane unde poți așeza mese cu scaune pentru a savura cafeaua de dimineață; Apă - trei bazine mari cu apă și fântâni arteziene în curtea comună a blocurilor; Pământ - sunt 2.800 mp de curte cu plante și flori, pomi mari și zonă de promenadă; Foc - zona de socializare are bar, grătar, umbrele de soare, mese, scaune și un cinematograf în aer liber.“Ideea unui spațiu de mari dimensiuni, înverzit, sigur, cu zone de promenadă și socializare private, fără mașini și zgomot a fost brieful dat arhitecților pentru Central District 4 Elemente.Aceste valori fac parte din filozofia noastră de business - Affordable Luxury, o calitate ridicată a locuirii pentru un preț decent.” spune Lucian Azoiţei, CEO Forty Management.Central District 4 Elemente poate oferi clienților săi posibilitatea de a achiziționa împreună cu apartamentul și un pachet care include conceptul de amenajare realizat de un designer de interior plus mobilier, electrocasnice, lumini, perdele, covoare și decorațiuni interioare. Un apartament cu două camere ce măsoară 64,18 mp construiți plus o terasă de 11,78 mp și costă 79.870 euro + TVA (5%) poate fi amenajat la cheie pentru 5.600 euro + TVA (5%), preț în care este inclus totul - mai puțin televizorul, vesela și lenjeria de pat.Practic, te poți muta direct cu hainele, pentru că vesela ai primit-o déjà cadou de la prieteni, de casă nouă.“Amenajarea unei case poate fi o povară pentru mulți oameni, din lipsă de timp, inspirație, acces la un decorator bun și chiar bani. Ca dezvoltator, avem decoratori de interior, furnizori de mobilier din toată lumea și o putere de negociere mare, rezultatul oferindu-l viitorilor locatari, pentru o calitate mai bună a locuirii”, spune Ana Hogea, director de vânzări Central District 4 Elemente.