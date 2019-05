Lucruri din casa ta care te fac fericit

Știința a ajuns la concluzia că anumite elemente pot induce o stare de spirit mai bună, aproape la nivel universal. Iată ce lucruri ar trebui să ai în casa ta dacă vrei să eviți supărarea și să te simți mai bine!

Aceste două nuanțe, în special dacă sunt luminoase, pot face oamenii fericiți, conform Universității Vrije din Amsterdam. Acestea fiind spuse, este posibil să existe și o supradoză de culoare în casa ta, așa că trebuie să ai doar un perete sau doi în aceste culori.

Orice persoană care a trăit într-un cartier periculos îți poate spune că este foarte important să te simți în siguranță în propria casă. Acesta este motivul pentru care mulți oameni au raportat că au o dispoție mai bună atunci când au un sistem de securitate în casa lor.

Poze, o oală făcută de fiica ta, o jucărie veche din copilăria ta. Toate aceste lucruri îți pot îmbunătăți starea de spirit, în primul rând datorită amintirilor pozitive pe care le asociezi cu ele. Pune la vedere toate lucrurile care te fac să zâmbești.

Aproape fiecare studiu efectuat pe această temă a arătat că exercițiile fizice făcute în fiecare zi reprezintă o modalitate excelentă de a-ți menține starea de spirit mai bună, chiar și atunci când lucrurile nu merg cum ar trebui. Chiar dacă este ceva simplu ca o saltea de yoga, este o investiție bună.

Universitatea Rutgers a constatat că prezența florilor declanșează emoții fericite și sentimentul unei satisfacții în viață mai ridicate. Cu alte cuvinte, ești total îndreptățită să-i ceri partenerului să îți aducă din când în când flori. În unele studii, lalelele, trandafirii și liliacul s-au dovedit a fi cea mai bună opțiune pentru inducerea fericirii.

Cercetările publicate recent în The Journal Of Personality And Social Psychology au constatat că animalele de companie pot oferi un suport emoțional serios, împiedicând oamenii să simtă izolarea socială, în cele din urmă reducând depresia din viața acestora.Cu siguranță este util să ai cel puțin un prieten cu blană în viața ta.