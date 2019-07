Cum am gătit prima mea pizza de la zero şi ce a ieşit

Nu trebuie să te pricepi prea mult la gătit ca să faci o pizza de la cap la coadă acasă!

Mănânc pizza sub toate formele ei şi pe unde apuc. E acel gen de preparat pe care l-aş mânca şi dimineaţa, şi la prânz şi seara, fără să mi se ia vreodată!



Mereu am trăit cu impresia că pizza făcută acasă nu va ieşi niciodată la fel de bună precum cea de la restaurant. Problema principală e blatul, de el mă îndoiam. Am testat numeroase reţete de pe internet şi foarte puţine m-au satisfăcut, până am găsit-o pe aceasta: simplă şi rapidă!

Ingrediente blat:



- 1/2 kg făină

- 1 plic drojdie uscata

- 250 ml apă

- 25 ml ulei de măsline

- 10 g sare

- 15 g zahăr



Eu încep întotdeauna cu drojdia, pe care o pun în 100 ml apă călduţă şi puţin zahăr. O las 15 minute.



Într-un bol separat, cern făina şi adaug drojdia, uleiul de măsline, sarea şi zahărul. Amestec bine până când toate ingredientele se încorporează perfect. Aluatul obţinut nu trebuie să se lipească de mâini, astfel încât să poată fi întins cum trebuie.

Se acoperă bolul cu folie alimentară şi se lasă la dospit timp de 30 de minute.Când compoziţia a crescut, o întind pe blatul acoperit cu făină astfel încât să obţin forma dorită. Recunosc, de cele mai multe ori optez pentru forma pătrată, pentru că e mai comod şi profit la maximum de spaţiul tăvii. Pun aluatul în tava echipată cu hârtie de copt şi o bag la cuptor pentru 10 minute.După cele 10 minute, scot blatul de pizza şi încep să îl ornez. Niciodată nu am aceeaşi, dar cel mai des pun:Se reintroduce la cuptor pentru încă 20-25 de minute la 180 °C.De când am descoperit reţeta, nu mă mai plictisesc de ea.Să aveţi poftă!