Centrala termică în sobă de teracotă – eficienţă şi economie

Sistemele de încălzire a unei locuinţe au evoluat în timp, ajungând la opţiuni eficiente care se pliază, în general, pe orice tip de buget.

Ce te faci insa cand locuiesti la tara si, fortat de diferite imprejurari, mai ales de natura financiara, optezi pentru incalzirea clasica pe baza de soba cu lemne, care incalzeste doar o singura incapere? Construiesti una in fiecare camera, asa cum adesea vedem in casele din zonele rurale, ar fi primul raspuns. Puteti insa impusca doi iepuri deodata apeland la o centrala termica in soba de teracota, o optiune veche de sute de ani. Vom explica mai jos principiul sau de functionare.Iata ce spun specialistii: soba tip centrala termica este destinata incalzirii locuintelor, utilizand combustibil solid.Aparatul incalzeste atat incaperea in care este amplasat (de regula bucataria), cat si alte 6-7 incaperi prin legarea la instalatia de incalzire centrala. Corpul aparatului este o constructie din teracota pe suport metalic, cu plita din fonta, in care s-a amplasat un cazan executat din tabla neagra si teava. Cazanul propriu zis reprezinta, de fapt, focarul sobei.