Case cu terasă laterală. Trei modele frumoase, de neratat

Din diverse motive ce țin de dimensiunile și forma terenului, poziționarea casei și opțiunile de amenajare a curții, puteți decide că este cel mai bine să aveți o terasă în lateral.

Va prezentam trei modele de case cu terasa laterala si amenajari foarte practice ale spatiului interior.Primul model este unul cu aspect traditional, de casa joasa, pe un singur nivel, cu loc de parcare acoperit intr-o parte si terasa in partea opusa, ornata cu jardiniere zidite. Are o suprafata medie, de 153 mp, din care cea utila este de 130 mp.Intrarea este in margine, pe langa garaj, intr-un vestibul din care se trece intr-un hol mai mare. De aici se poate intra in baia de serviciu, in bucatarie sau in sufragerie, de unde se iese pe terasa in lateral. Cele doua dormitoare si baia sunt insirate de-a lungul fatadei si se bucura de o oarecare intimitate datorita holului central ce le desparte de restul casei. Citește continuarea