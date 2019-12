Casa Soleta, păreri pro și contra

Acum câțiva ani, o casă sustenabilă, prietenoasă cu mediul înconjurator, dezvoltată în România, ținea prima pagină a ziarelor de la noi, luând în același timp și drumul mediatic al strainătății.

O locuinta moderna, ecologica, cu un design futurist, dezvoltata de către Fundaţia pentru inventică şi tehnologii sustenabile Justin Capra, casa Soleta, acum ajunsa la o noua gama de case, Soleta Plus, este raspunsul practic oferit unei noi generatii care apreciaza tot mai mult armonia cu natura pe orice nivel, dar cu un ochi atent aruncat in egala masura la costuri. Vorbim mai jos despre casa Soleta, pareri pro si contra, dar si detalii despre modelele din noua gama.Soleta plus este un nou concept de case realizat dupa doi ani de cercetare si optimizare arhitecturala si functionala asupra modelelor precedente de case Soleta: One, XL, Two si Twice.Noua gama de case Plus, a avut la baza identificarea minusurilor la modelele initiale, atat de catre fundatia noastra cat si din partea publicului din intreaga lume, si transformarea acestora in noi beneficii pentru cei ce vor opta pentru unul dintre cele patru modele, potrivit producatorului. Citește continuarea