4 lucruri pe care orice femeie ar trebui să le știe despre bani

Vestea bună este că diferența dintre salariile femeilor și cele ale bărbaților începe să scadă. De exemplu, în Marea Britanie diferența este de 8,6 procente.

Dar vestea proastă este că această diferență se menține în continuare, chiar și după pensionare.





"Femeile joacă în continuare rolul de îngrijitor în societatea noastră. Pentru multe dintre noi, maternitatea este definitorie în ceea ce privește banii. Timpul în afara câmpului de muncă sau schimbarea locului de muncă pentru unul cu program flexibil vin adesea la pachet cu o scădere a venitului în cazul femeilor", declară pentru redonline.co.uk expertul financiar Emma Maslin.





Dar sunt schimbări care pot îmbunătăți situația financiară a femeilor. Iată patru lucruri pe care ar trebui să le știi despre bani:





Schimbă modul în care vorbești despre bani

Gândul de a-i cere șefului tău o mărire de salariu te îngrozește? Femeile au fost învățate să fie discrete în ceea ce privește banii, dar așa cum spune consultantul financiar Eileen Adamson, acest lucru trebuie să se schimbe.





"Este esențial ca femeile să discute tot mai deschis despre bani, mai mult și într-o lumină mai pozitivă, pentru a pune capăt mitului că femeile sunt mai puțin pricepute când vine vorba de finanțe și bani", spune specialistul.





Alex Holder, autorul cărții "Open Up: The Power of Talking About Money"/"Puterea de a vorbi despre bani", este de acord: "Dacă nu discutăm niciodată despre bani cu prietenii și partenerii, atunci când trebuie să vorbim despre chestiuni financiare - fie că este vorba despre un serviciu plătit, alegerea unui credit sau a unui plan de economii - nu vom avea vocabularul necesar de a ne susține punctul de vedere."





Creează un fond de urgențe





Viața este imprevizibilă. Nu poți să știi niciodată când mașina de spălat se strică sau când se sparge o țeavă cu apă.Un fond de urgențe este o sumă de bani pusă deoparte fix pentru astfel de situații.





Dar câți bani ar trebui să ai în acest fond de urgențe? O regulă ar fi aceea de a avea necesarul pentru trei - șase luni, care să poată acoperi facturile, cheltuielile cu mâncarea și chiria sau rata.





Este important și unde ții acești bani, ca să nu fii tentată să îi cheltui. Alege un cont de economi avantajos, astfel încât să obții și o dobândă care îți poate crește suma.





Economisește pentru pensie





Una dintre cele mai bune decizii financiare pe care o femeie le poate face este aceea de a crea cât mai devreme un fond pentru pensie, spun specialiștii citați.





Expertul financiar Emma Maslin recomandă ca acesta să fie o parte majoră în planul tău financiar pe termen lung, indiferent care este situația ta. "Dacă nu mai lucrezi, fă tot efortul posibil pentru a continua contribuția la pensie.Roagă-ți partenerul să contribuie în locul tău", recomandă specialistul.

O pensie facultativă te poate ajuta să creezi acest fond special pentru pensie. Îți oferă libertatea de a face pauze atunci când nu poți contribui.





Privește-ți economiile dintr-o altă perspectivă





Dacă ai reușit să faci economii, poți lua în calcul investițiile. În acest caz, trebuie să știi că ai șanse de a-ți crește economiile, dar există și riscul de a primi mai puțin decât ai investit.





Și pentru că poate fi dificil să știi unde și cât să investești, mai ales dacă este prima dată când faci asta, există numeroase servicii care pot administra investițiile în locul tău. Este necesar să te informezi foarte bine înainte de a lua orice decizie financiară.