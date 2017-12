Peste 200 de proteze mamare au fost oferite gratuit femeilor afectate de cancer de sân

Asociația Casiopeea a oferit astăzi peste 200 de proteze mamare femeilor supraviețuitoare cancerului de sân, care au trecut printr-o operație de mastectomie. Fondurile pentru achiziționarea protezelor, precum și accesoriile necesare purtării lor provin din donațiile sponsorilor și din taxa de participare la Marșul și Crosul Roz Casiopeea 2017. Evenimentul sportiv, organizat în luna septembrie, a reunit peste 2500 de persoane dornice să ajute femeile care suferă de cancer de sân.„Ne bucurăm pentru încă un an în care oamenii au participat în număr mare la Marșul și Crosul Roz Casiopeea. Datorită lor și sponsorilor, peste 200 de femei au reușit să obțină protezele de care au atât de multă nevoie. Dispozitivele sunt doar o parte dintr-o recuperare dificilă, la nivel fizic și psihic, însă o parte esențială. Ne dorim să știe că au sprijinul nostru în continuarea acestui parcurs greu”, a declarat Dr. Marina Oțelea, președintele Asociației Casiopeea.Cancerul mamar este unul dintre tipurile de cancer cu cea mai mare incidență în România. La nivel național, numărul femeilor diagnosticate cu această boală este mai mare decât media europeană. Mai mult, 75% dintre româncele diagnosticate sunt supuse operației de mastectomie, simplă sau bilaterală, din cauza depistării târzii a bolii. „Unul dintre scopurile Asociației Casiopeea, pe lângă sprijinirea femeilor care au trecut printr-o mastectomie și oferirea cât mai multor proteze externe de sân este încurajarea tuturor femeilor să meargă la controale periodice. Prevenția prin controale periodice este esențială, ea fiind singurul garant al depistării la timp a bolii”, afirmă Dr.Marina Oțelea.Protezele externe de sân au rolul de a echilibra presiunea exercitată asupra coloanei vertebrale, inegală după extirparea unui sân. Mai mult decât la nivel fizic, protezele sunt un suport pentru recuperarea emoțională a supraviețuitoarelor, care se simt incomplete în urma operației, ca și cum un membru le-a fost amputat. Din păcate, costul protezelor este mare pentru multe dintre românce. Dispozitivele apar pe lista Casei de Asigurări, însă listele de așteptare se întind pe o perioadă de până la doi ani, din cauza numărului mare de înregistrări. Datorită fondurilor strânse în urma Marșului și Cursei Roz, anual Asociația Casiopeea oferă gratuit câteva sute de proteze.În 2017 asociația a organizat cursa cu numărul șapte. Din anul 2010 până în prezent, la cursele Casiopeea au participat peste 21.500 de persoane, organizația oferind peste 2.200 de proteze externe de sân. "Vom continua să alergăm an de an pentru femeile care se luptă cu această boală. Sperăm ca inițiativele noastre să atragă atenția asupra importanței prevenției și recuperării complete a supraviețuitoarelor cancerului mamar. Nimeni nu trebuie să lupte singur. Participarea la evenimentele noastre sportive sau redirecționarea a 2% din impozitul pe venit sunt doar două dintre modalitățile prin care le putem fi alături”, continuă Dr. Marina Oțelea.Mai multe informații despre Asociația Casiopeea sunt disponibile pe www.casiopeea.org și pe pagina de Facebook a evenimentului.