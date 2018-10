La vita e bella cu STEFANEL

De ce este stilul italian atât de popular? Italienii știu cel mai bine să se bucure de viață și nu trebuie să mergi în Italia pentru a “gusta” stilul de viață italian. Este suficient să pășești în universul STEFANEL. „La dolce vita” și „la vita e bella” sunt expresiile care au inspirat echipa Ran Events pentru a organiza lansarea noii colecții STEFANEL toamnă – iarnă 2018.Stefanel Concept Store din Capitala a fost locul unde invitații au „gustat” stilul de viață italian și s-au simțit ca acolo. Aperol Spritz, prosecco, gustări tradiționale italienești, espresso aromat, playlist cu hiturile italiene, toate acestea au fost ingredientele unui eveniment memorabil.Andreea Esca, Andreea Berecleanu, Anca Serea, Ela Crăciun, Vicki Nicola, Cristina Stănciulescu, Majda, Sasha Borona, Adina Halas, Alina Tănasă, Diana Enciu, Tily Niculae, Andreea Perju, Laura Gruia, Ana Barbu, Maria Radu, Irina Mohora, Oana Roman, Anca Ciota, Cristina Șișcanu, Dana Sota, Simona Țăranu, Livia Dilă, Livia Graur, Eli Roman, Cristina Mihaela Dorobanțu, Irina Markovits, Ramona Solomon, Alin Gălățescu, Diana Cosmin, Alexandra Calafeteanu, Elena Stoichiță și restul invitaților s-au simțit ca la Roma si au evadat în dulcele stil boem al italienilor, acel dolce far niente la Stefanel Concept Store.Locul care a atras invitații a fost cornerul foto unde eleganta Vespa a fost “motorul” care i-a propulsat pe invitați direct la Roma, lângă Colosseumul.„Odată cu noua colecție de Toamnă/Iarnă 2018-19, STEFANEL scrie un nou capitol din istoria sa, pornind de la identitatea estetică a brandului, dar și de la ADN-ul și valorile care au stat la baza lui de la bun început: calitate, meșteșug și inovație creatoare. Cu noua colecție STEFANEL s-a întors la origini pentru a spune o poveste despre autenticitate – o poveste veche de 60 de ani – dar și pentru a continua să încorporeze în evoluția brandului aspecte contemporane și noi coduri stilistice.” a declarat Cornelia Nicolae (General Manager STEFANEL România, Turcia și Polonia).Noua colecție de toamnă/iarnă 2018-2019 respiră o nouă identitate care ia naștere din farmecul contemporan și atemporal al fiecărei piese.Cu alte cuvinte, noua colecție spune o poveste despre o femeie sofisticată, cu un look foarte contemporan care ține cont de tendințele fiecărui sezon, dar care nu face niciodată rabat de la stilul personal.Acest nou capitol își are, firește, inspirația în originile brandului: tricotajele, care au fost mereu piesa-cheie a colecțiilor Stefanel, sunt protagonistele acestui sezon. De data aceasta, însă, focusul cade pe materiale și fire textile unice precum cașmirul, lâna de alpacă, mohairul, jerseul sau vâscoza supraelastică, toate acestea stând la baza unei palete cromatice neutre care fuzionează cu nuanțe contrastante precum rozul, portocaliul, albastrul deschis sau roșul puternic.