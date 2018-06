Designerul Nausica Mircea a prezentat pentru a patra oară la Strasbourg Fashion Week!

Fashion Days Strasbourg este unul dintre cele mai importante evenimente de modă din Europa, iar designerul român Nausica Mode a fost invitată pentru a patra oară să-și prezinte colecția în Franța. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 28 mai -3 iunie în fastuoasa sală Aubette a Primăriei orașului. În plus, timp de o lună, creațiile româncei noastre sunt expuse în celebrele Galerii de modă Printemps. La acest eveniment participă, anual, designeri de succes din mai multe ţări europene. Nausica este cunoscută în Franța drept simbolul eleganței, așa cum au denumit-o francezii după ce i-au văzut primele creații în 2013, când a fost invitată la primul eveniment.În 2013, Nausica a fost declarată cel mai bun creator de ready to wear la Gala excelenței.Creaţiile Nausicăi au surprins mereu plăcut prin noutate şi simplitate şi au fost apreciate pe podiumurile celor mai importante evenimente de modă din ţară (Bucharest Fashion Week, Model of the Year, Look Model etc.) şi străinătate (Paris, Kitzbuhel, Birmingham, Ibiza, Dusseldorf etc.). În decembrie 2015, Nausica Mircea a fost desemnată designerul anului 2015 la Romanian Fashion Awards. În 2016 și 2017 a obținut premiu pentru ”Cel mai bun designer de ready-to-wear”, în cadrul aceluiași eveniment.