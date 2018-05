Xpert Beauty - Primul magazin de cosmetice profesionale Worry Free Zone din București

Primul beauty concept store Xpert Beauty din București a fost deschis vineri în Băneasa Feeria. Este vorba de singurul concept inovator Worry Free Zone de magazine de cosmetice profesionale. Xpert Beauty se află și în Iași, Constanța, Piatra Neamț și Ploiești, iar vineri, 11 mai, se va deschide și în AFI Cotroceni, București.

Xpert Beauty reprezintă cel mai complex concept store de cosmetică profesională din România, magazine cu produse pentru păr, ten, corp, pentru îngrijirea mâinilor, a unghiilor, produse de make-up ce aparțin unor branduri internaționale renumite.În cadrul Xpert Beauty vizitatorii primesc recomandări personalizate din partea specialiștilor având astfel ocazia să aleagă exact produsele adecvate tipului lor de piele sau de păr. În fiecare săptămână la Xpert Beauty sunt invitați specialiști din industria de frumusețe care le oferă vizitatorilor demonstrații și informații despre tendințele în domeniu. În plus, tot săptămânal, este actualizat și un stand special cu selecția de produse recomandate conform trendurilor.La evenimentul de inaugurare al Xpert Beauty din Băneasa Feeria au participat zeci de persoane, printre care și vedete din showbiz precum Andreea Bălan, Simona Pătruleasa, Albertina Ionescu, Amalia Enache, Roxana Ciuhulescu, DJ Wanda, Tania Budi, Diana Bart, Adina Buzatu, Crina Abrudan, Adina Halas, Cristina Cioran, Alexandra Ungureanu, Andreea Perju, Ilinca Obădescu, Tili Niculae.Invitații au descoperit gama vastă de cosmetice profesionale, au testat produsele preferate, au postat pe social media cu hashtag-ul #xpertbeauty și au apărut astfel pe display-ul interactiv din magazin, acumulând astfel puncte de fidelitate, au scanat produsele în fața unei oglinzi inteligente pe care au apărut informații suplimentare despre produsul ales și despre alte produse complementare, și-au reînprospătat manichiura și machiajul în zonele speciale și chiar au urmat tratamente fulger de înfrumusețare, LPG și GUINOT, în cabinele Xpress Beauty aparținând Centrelor Silhouette din București.Xpert Beauty a fost gândit și proiectat sub conceptul Worry Free Zone, un spațiu unde redescoperi cât de distractiv și facil este shoppingul, unde ai parte de o experiență plăcută și memorabilă.Totodată ai o selecție excelentă de produse profesionale și beneficiezi de suport acordat de specialiști în alegerea produselor adecvate nevoilor tale.Sitemul de fidelizare al clientilor este unul ingenios. Postarile de pe social media apar in timp real pe un display smart, astfel folosind check in-ul, hashtaguri sau, dacă vii însoțit de un prieten, poți acumula puncte care se traduc ulterior în reduceri aplicate produselor și serviciilor.Totodată există Oglinda Inteligentă, unde, printr-o simplă scanare a produselor, poți să descoperi în timp util toate informațiile de care ai nevoie pentru a fi sigur că este produsul potrivit ție, dar și tipsuri „how to”.XPERT BEAUTY dezvăluie latura seducătoare a oricărei femei. XpertBeauty aduce laolaltă cele mai bune branduri și produse de beauty care au rezultate uimitoare dovedite. De la produse inovatoare până la accesorii care îți fac viața mai ușoară, cele mai recente lansări pentru ca tu să fii în pas cu ultimele tendințe și tehnologii.Noutatea absoluta a magazinului XpertBeauty Băneasa este colaborarea cu Saloanele de înfrumusețare Silhouette sub conceptul de Silhouette Express Beauty. Clientele vor putea opta pentru servicii de înfrumusețare cu produse Guinot și tehnologii anti aging și slăbire LPG, servicii extrem de rapide și cu rezultate uluitoare.