WishPro este cel mai rapid tratament anti-aging din lume!

Disponibil și în România, WishPro are rezultate vizibile in doar 15 minute de tratament. Si asta pentru ca tratamentul WishPro introduce in straturile profunde ale pielii infuzii de acid hialuronic, colagen, acetyl hexapeptide-8 (substitut topic pentru botox), antioxidanti, vitaminele A, C, D, E, F, aloe vera si uleiuri naturale, cu ajutorul tehnologiei magnetice, avand rolul de mezoterapie fara injectii.

“Face cu adevarat minuni. Dupa doar un sfert de ora de tratament orice pacienta poate vedea modificarile. Tenul este luminos si sanatos. Vorbim despre o tehnologie de rejuvenare faciala care are la baza un patent NASA”, spune medicul specialist in estetica orofaciala Florina Dospinescu.

WishPro actioneaza pe 3 planuri: stimuleaza fibroblastii dermici pentru productia noua de colagen si elastina, stimuleaza metabolismul celular pentru a accelera procesul natural de vindecare a pielii si fortifiaza imunitatea pielii la toxine.

Tehnologia Anti-Aging utilizeaza microcurenti cu intensitate mare, cu scopul de a creste tonusul si fermitatea pielii.

Prin contractia si relaxarea muschilor, acestia isi recapata memoria, este stimulata fermitatea si tonusul muschilor faciali, conducand la atenuarea vizibila instant a liniilor fine si a ridurilor. In plus, ingredientele cheie din capsule: ulei de migdale dulci si vitamina E lasa pielea moale si stralucitoare. Tratamentul este disponibil in cadrul clinicii Dentiful.