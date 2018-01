Dancing Lobster - spiritul portughez la Bucuresti

Restaurantul Dancing Lobster a fost deschis la finalul anului trecut, de catre Jose si Rodica Gaspar, care au dorit sa aduca aici spiritul portughez, atat prin preparatele culinare specifice cat si prin atmosfera. In ceea ce priveste design-ul, cladirea, de aproximativ 400 mp, a permis amenajarea unor spatii generoase. Materialele utilizate la amenajare sunt natural simple, fierul forjat si lemnul fiind combinate armonios cu placi ceramice si faianta cu motive portugheze. Piesa de rezistenta a spatiului este chiar oceanul, cu toate nuantele sale de albastru. Spatiul este impartit in mai multe zone, avand capacitatea de a gazdui clienti a la carte pana la 80 de persoane. Pentru evenimentele standing, Dancing Lobster poate gazdui pana la 150 de persoane. Pe langa sala principala, restaurantul are si un salon VIP, de 10 locuri, ai carui pereti sunt decorati cu peste 400 de sticle de vin din toata lumea.



The Dancing Lobster este un nou restaurant cu fructe de mare, situat în București, care servește bucătărie portugheză. Culoarea albastră este punctul focal al designului și conceptului amenajării interioare, ea creând un contrast puternic cu panourile perforate roșii din spațiu asemănător cu modul în care o langustă apare pe malul oceanului. Intrând avansat în zona principală de luat masa, o bucătărie deschisă are intenția de a oferi clienților o vedere clară a procesului de preparare și gătire.

Un roșu cald – întocmai cozii de homar – împarte spațiul, creând o zonă lungă de ședere. Estetica inspirată a interiorului este și rezultatul reflexiilor create de textura lucioasă a parietalelor. Pentru a completa motivul portughez, albastru și alb, au fost adăugate plăci azulejo, creând o interesantă răsturnare spațială și subliniind diferite zone ale spațiului amenajat luminos și tonic.

Amenajarea interioara a restaurantului Dancing Lobster, creatie a biroului de proiectare Grosu Art Studio, a castigat distinctia de Cinci Stele in cadrul categoriei Leisure Interior Design la editia 2017-2018 European Property Awards, unul dintre cele mai prestigioase evenimente din acest domeniu. Proiectul Grosu Art Studio a fost ales din peste 200 de inscrieri la categoria respectiva, provenite din toate regiunile europene.



Desfasurat la Royal Lancaster Hotel din Londra, pe finalul lunii octombrie 2017, evenimentul a acordat premii pentru diferite categorii, printre care se numara dezvoltarea imobiliara, proprietati imobiliare, design interior si arhitectura. Premiile desemneaza cele mai bune proiecte si profesionistii din domeniu, iar castigatorii din regiunea europeana vor fi automat inscrisi la premiile internationale, a caror ceremonie de premiere se va desfasura pe data de 4 decembrie 2017, la hotelul Savoy din Londra.