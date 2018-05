Velvet Oil de la Londa Professional - părul tău se transformă în vedeta verii!

Când vine vara, ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă ea: soare, mare, culoare, bronz. Și totul e minunat! …Până când își face simțită prezența umiditatea din aer. Și…ne alegem cu bătăi de cap la propriu. Explicația? Umiditatea afectează în mod negativ majoritatea tipurilor de păr, crescând considerabil gradul de deteriorare al acestuia. Totodată, apa din aer predispune firul la rupere.

Îngrijește-ți părul cu cap

Este foarte important să-ți îngrijești părul, apelând la produse profesionale eficiente. Astfel, părul tău va fi plin de vitalitate și vigoare. O coamă sănătoasă va rezista mai bine în lupta cu umiditatea și cu efectelor acesteia asupra ei.



Întreținere regulată

Vara, mai mult decât oricând, părul are nevoie permanent de regenerare. Aceasta se obține prin tunderea regulată a vârfurilor. De ce? Ca să previi ruperea și pătrunderea umezelii în interiorul firului de păr. „Folosește întotdeauna un balsam potrivit. Recomandarea noastră? Deep Moisture de la Londa Professional, care hidratează și protejează părul împotriva deshidratării. Produsul învaluie firul de par, îl protejează de acțiunea factorilor externi și îl face mai mătăsos și mai catifelat. Este tot ce-ți dorești într-o zi minunată de vară!”, ne recomandă Cătălin Șerban, membru în echipa Londa New Talent.

Uite așa, părul se va bucura de cea mai bună protecție și va străluci de sănătate.



O vară colorată

Totodată, specialistul Londa Professional ne recomandă un produs must have pe timpul verii.

Un ulei care ajută părul în lupta cu soarele. „Pentru toate tipurile de păr, recomand uleiul de hidratare Velvet Oil de la Londa Professional. Formula cu ingrediente speciale pentru revitalizarea părului este inspirată de uleiul de argan, vitamina E și pantenol. Acesta hidratează și reface structura firului de păr fără să-l încarce. În plus, oferă si protecție termică.“ , adaugă Cătălin Șerban din echipa Londa New Talent.



Nu lăsa să treacă vara oricum! Ai grijă de părul tău și oferă-i cea mai bună îngrijire!