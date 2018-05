Cele mai comune mituri despre sănătatea orală

Internetul este, pe de o parte, un instrument de neprețuit în ceea ce privește accesul la date din orice domeniu, dar pe de altă parte contribuie la răspândirea unor cantități mari de informații confuzante sau pur și simplu greșite. Informațiile cu privire la sănătatea orală nu au fost ferite de acest efect negativ, astfel că și-au făcut apariția numeroase mituri care ne pot împiedica să acordăm danturii noastre îngrijirea corespunzătoare.

Miturile reprezintă informații pe care multe persoane, de diferite vârste, pregătire profesională, nivel social etc. le cred adevărate, însă acestea nu au o bază reală. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont în cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a enumerat cele mai frecvente și dăunătoare dintre ele:Periuța dentară, oricât de perfomantă ar fi, nu reușește să pătrundă în spațiile interdentare. “Cel mai frecvent cariile apar între dinți și îi erodează încet-încet fără a fi vizibile. Ața dentară folosită zilnic este singura care poate îndepărta placa bacteriană dintre dinți, împiedicând apariția cariilor, tartrului și gingivitei/parodontozei”, explică specialistul ortodont.Când apare durerea, cariile sunt deja aproape nerv, iar gingivita este într-o fază mai avansată, situație în care tratamentul stomatologic este deja mai complex, mai îndelungat și mai costisitor. Prevenirea apariției afecțiunilor orale prin controale repetate și tratarea lor din timp are numai beneficii pentru un zâmbet frumos și sănătos.Stomatologia modernă este nedureroasă, majoritatea procedurilor se realizează cu anestezie, iar pentru cei mai temători există și inhalosedarea. În schimb, neglijarea problemelor orale va duce cu adevărat la suferințe, prin apariția complicațiilor.Este adevărat că deplasarea dinților cu ajutorul aparatului dentar se face mai ușor la copil, însă aparatul dentar fix este foarte eficient și după adolescență, dovada fiind creșterea numărului de pacienți adulți care poartă bracketuri. Un medic ortodont cu experiență va găși soluția potrivită pentru fiecare vârstă.Respirația neplăcută poate fi cauzată de anumite medicamente sau boli – caz în care apa de gură nu poate ajuta la îndepărtarea problemei decât temporar, precum și de anumite alimente sau de igiena dentară precară.“Periajul regulat, folosirea zilnică a aței dentare și curățarea limbii reprezintă primul pas în eliminarea mirosului neplăcut, iar în cazul în care rezultatele dorite nu apar, un control la medicul specialist poate ajuta la identificarea și tratarea cauzei”, recomandă doamna doctor Mihaela Dan.Deoarece cavitatea bucală reprezintă principala cale de intrare în organism, de aici bacteriile pot ajunge în fluxul sanguin, afectând alte organe din corp.Cercetările recente au demonstrat existența unor conexiuni între bacteriile din gură și apariția de boli cardiovasculare, creșterea riscului de accident vascular cerebral, copii născuți prematur și cu greutate mică la naștere s.a..Parodontoza este o boală “tăcută”, fără simptome alarmante în primele faze, însă lăsată netratată aceasta va eroda încet-încet țesutul de susținere a dintelui în os, ducând la topirea lui și căderea dinților. Din păcate, parodontoza poate apărea la orice vârstă, iar prevenirea ei ne va menține zâmbetul frumos și sănătos până la bătrânețe.Este adevărat că riscul de cancer oral este mult mai mare la fumători decât la nefumători, însă o altă cauză mai puțin cunoscută este infecția cu HPV (papilloma-virus). “Cancerul oral este o boală rară, însă foarte agresivă, deoarece este depistată în stadii avansate. În primele stadii este nedureroasă, nu este vizibilă cu ochiul liber și de aceea este mai greu de detectat. Există, însă, substanțe și aparate care ajută la depistarea precoce, fapt pentru care o vizită la cabinetul stomatologic ne poate liniști în această privință”, spune doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.Indiferent cât de des are loc vizita la medicul dentist, aceasta nu ne scutește de o igienă orală riguroasă și o dietă (cu cât mai puțin zahăr și băuturi carbogazoase posibil). Deși pentru majoritatea oamenilor un control stomatologic la fiecare șase luni poate fi suficient, alții sunt nevoiți să meargă mai frecvent în funcție de starea sănătații orale și recomandarea medicului curant.Așadar, răspândirea unor informații greșite cu privire la sănătatea dentară ne poate expune riscului ca, în necunoștință de cauză, să nu luăm cele mai bune decizii pentru dantura noastră. Atunci când informațiile din diferite surse sunt contradictorii, medicul stomatolog rămâne cea mai sigură sursă de sfaturi cu privire la îngrijirea corectă a danturii.