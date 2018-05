Un păr vopsit mereu strălucitor

Strălucirea părului vopsit nu are seamăn. Uneori, e chiar mai frumoasă decât părul netratat chimic. Dacă te întrebi care să fie cauza, ei bine explicația stă în pigmenții și ingredientele de calitate pe care le conțin produsele Wella Professionals. Ele dau luciul și sclipirea părului proaspăt vopsit.

Un păr vopsit are nevoie însă de o îngrijire riguroasă. De un șampon special care să aibă ingrediente dedicate, care protejează culoarea, dar care are totodată rolul să curețe delicat fără să afecteze colorarea. Pasul următor? Masca. Cum o alegi? Urmezi sfatului stilistului. Antoaneta Stoican, membru in echipa creativă Wella Professionals, consideră că e nevoie de un produs care să mențină culoarea vibrantă sau de o mască de reparare sau hrănire. „Un factor hotarâtor este calitatea firului de păr și necesitătile acestuia”, punctează specialistul.



E imperios necesar să nu uiți că aunci când vine vorba de styling, e musai să folosești creme și uleiuri cu protecție termică, precum și ustensile de uscare fără căldură maximă tocmai pentru ca părul să își păstreze culoarea intactă pentru o perioadă cât mai lungă.



Acum că a venit vara și pe la noi, iată câteva detalii de care să ții cont dacă vrei ca băile de soare să nu îți afecteze nuanța părului.



„In perioada verii, părul trebuie tratat diferit.

E important să punem accent pe produse de îngrijire și tratamente special create pentru această perioadă, produse cu protecție UV. Recomandarea mea? Wella Sun – o gamă care stă de strajă și culorii, dar și texturii firului de păr”, ne explică specialista Antoaneta Stoican.



Ritualul de îngrijire pe timp de vară poate părea un pic mai complicat, însă contează doar să alegi cu grijă și cu înțelepciune produsele cosmetice din trusa de vacanță. Pentru că este inevitabil ca structura firului de păr să nu fie afectată de soare, vânt, apă cu sare, clor, nisip. Așadar, dacă vrei să revii din week-end-urile de la mare cu un păr de diva, atunci e obligatoriu ca, după expunerea la soare, să îți regenerezi echilibrul hidric din firul de păr”, adaugă Antoaneta.