Detergent lichid Asevi - pentru haine colorate pe termen lung

Imbracamintea colorata ne schimba starea de spirit, deoarece culorile au acest impact asupra subconstientului nostru. Insa, totodata, are nevoie de o ingrijire speciala. Iata cateva sfaturi pentru o intretinere eficienta: sorteaza hainele in functie de culori sau nuante; nu combina hainele noi, care ar putea sa piarda culoare la primele spalari, cu cele mai vechi, ci spala-le separat; verifica daca au pete greu de scos si lasa-le la inmuiat inainte sa le introduci in cuva masinii de spalat; verifica instructiunile de pe eticheta; spala la temperaturi mici, impreuna cu un detergent performant.



Asevi pentru rufe colorate este un detergent lichid concentrat, care se poate folosi atat la spalarea automata, cat si la cea manuala, pretandu-se oricarui tip de tesatura. Sa nu uitam de culoarea care domina industria modei – negru.

Deoarece scenariul se schimba putin. Este recomandat sa spalam rufele negre intoarse pe dos, la un program scurt de spalare, cu temperatura de maximum 30 grade Celsius. Pe langa faptul ca hainele se decoloreaza mult mai greu, temperatura scazuta este mai prietenoasa cu mediul inconjurator. Detergentul lichid special pentru rufe inchise la culoare este mai eficient decat cel pudra, pentru ca cel din urma poate ramane pe haine cand se spala la temperaturi scazute. Asevi Nero este un detergent lichid concentrat cu fixatori de culoare pentru rufe negre si de culoare inchisa, ajutand la pastrarea culorilor dupa spalari indelungate, asa ca The little black dress poate ramane mai mult timp piesa de rezistenta din garderoba ta!