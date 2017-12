Tratamente pentru un plus de stralucire

Cine nu isi doreste un par sanatos cu stralucire intensa? Din pacate, nu este o misiune usoara in aceasta perioada. Ce poti face? Daca vrei sa ai un par matasos cu reflexe ca de oglinda chiar si in timpul iernii trebuie sa respecti câtiva pasi esentiali in ingrijirea zilnica. Arabella Zadic, Design Team Sebastian Professional Romania, iti ofera cateva sfaturi pentru un par ce radiaza!



1. Nu uita de balsam



In sezonul rece, aspectul tern al parului este un lucru la ordinea zilei. Expunerea la frig si schimbarile dese de temperatura sunt principalii factori responsabili de lipsa de luciu a firului de par. “In timpul uscarii parului si a expunerii la frig, apa se evapora atat de la suprafata cat si din interiorul firului de par. Astfel, acesta isi pierde elasticitatea si devine aspru si uscat. Primul pas ar fi folosirea balsamului dupa samaponare in mod regulat. Nu sari peste aceasta etapa, deoarece acest produs ii ofera parului tau stralucire, facandu-l sa reflecte lumina intr-un mod foarte subtil,” recomanda Arabella Zadic.



Cel mai important este sa alegi produse de ingrijire potrivite tipului tau de par. Parul are nevoie de un regim special pentru a-l revitaliza. Gama Hydre de la Sebastian Professional netezeste parul uscat si trata chimic, oferindu-i volum si dinamism.



2. Tratamente speciale sau masti pentru un plus de stralucire



Un par cu o structura de cheratina sanatoasa poate sa retina culoarea timp indelungat, fara ca aceasta sa-si piarda din intensitate si stralucire.

Introdu in rutina ta de ingrijire tratamente speciale sau masti pentru un par plin de miscare, suplu la atingere si plin de stralucire. „Poti apela si tratamente speciale sau masti pe baza de uleiuri naturale, menite sa ofere stralucire parului, fara ca acesta sa se ingrase. Ai grija sa nu aplici uleiurile pe scalp, ci doar pe lungimea firului de par. Este o etapa de ingrijire necesara pentru a pastra sanatatea parului tau. Inainte de coafare termica este esential sa folosesti un produs care iti protejeaza parul. Acesta infuzeaza o extra-doza de hidratare si luciul natural al firului”, mai precizeaza specialistul.

3. Alimente esentiale pentru un par plin de vitalitate

Parul reactioneaza intr-un mod similar tenului – o alimentatie nesanatoasa isi pune amprenta asupra sanatatii podoabei capilare. O dieta echilbrata centrata pe vitamine si proteine e iti va ajuta parul sa creasca sanatos, puternic si radiant. 90% din structura parului este alcatuita din proteine, acestea fiind necesare in procesul de crestere. Consuma carne slaba, oua, legume si fructe de culoare portocalie (cartofi dulci, morcovi), nuci, peste si oua pentru a-ti mentine parul stralucitor si sanatos!



Preturi recomandate: Sampon Hydre Sebastian Professional: 77 RON; Balsam Hydre Sebastian Professional: 121 RON.