Cele mai eficiente terapii anti-stes pentru iarna

Perioada sarbatorilor este poate una dintre cele mai stresante din an. In goana dupa cumparaturi si pregatirile pentru petreceri, uitam cat de important este sa ne acordam cateva momente de relaxare. Daca tu vrei sa fii zen, atunci urmeaza recomandarile expertilor si bucura-te de un weekend de rasfat la spa. Iti incarca bateriile si te intorci din vacanta cu zambetul pe buze!



Suzana Pretorian, dr. balneolog in cadrul Danubius Health Spa Resort Sovata, recomanda cele mai eficiente terapii in aceasta perioada. Acestea permit destresarea organismului si sunt extreme de benefice pentru oricine se confrunta cu semne ale oboselii sau ale stresului cronic.



“Iarna, sunt recomandate programele preventive nespecifice – curele balneare profilactice asociate cu impachetari cu namol. La acestea se adauga procedurile de relaxare, ideale in orice sezon”, explica dr Suzana Pretorian.



Baile cu apa minerala



Bogate in minerale si incalzite de adancimile pamantului, apele minerale termale sunt, de mii de ani, unul dintre cele mai remarcabile remedii naturale. “Apele minerale sunt eficiente in tratarea artrozelor, a reumatismelor si ale disfunctiilor aparatului locomotor, cat si in cadrul programelor de recuperare. Relaxarea in apa calda este, de asemenea, un mod de destindere, un antidot impotriva stresului cotidian,” precizeaza specialistul Danubius Health Spa Resort Sovata.



Aceasta procedura este una de referinta oferita de centrul balnear din Marienbad, care utilizeaza apa minerala si bioxidul se carbon natural din localitate. “Apa minerala este incalzita la 28-34 ºC intr-o cada individuala in care se introduce si CO2 natural. Acesta se dizolva in contact cu pielea, producand o atingere suava si un sentiment de relaxare. Caldura apei termale impreuna cu CO2 natural dilata vasele sanguine reducand tensiunea arteriala si relaxand musculatura. Mai multe tratamente succesive vor imbunatati circulatia sanguina, si functiile cardiace”, adauga Dr.

Pretorian.

Unul dintre cele mai eficiente tratamente balneare de relaxare este masajul subacvatic cu jeturi. "Acest tratament este efectuat intr-o vana cu apa fierbinte de 35-37 ºC. Cu ajutorul unui furtun subacvatic se pompeaza un puternic jet (0,5-2,0 atmosfere) de apa care e directionat de terapeut asupra principalelor grupuri musculare de la o distanta de 10-15 cm si dintr-unanumit unghi, in mod repetat. Prin alternarea distantei si a unghiului este posibila schimbarea intensitatii presiunii jetului de apa asupra corpului. Scopul acestui masaj subacvatic este relaxarea muschilor si a tesuturilor conjunctive precum si relaxarea partiala a ligamentelor,” precizeaza explica Dr. Pretorian.



Impachetari wellness cu namol



Namolul este bogat in ingrediente minerale de detoxifiere a pielii si a corpului, ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui, completeaza mineralele pierdute, in timp ce, lasa pielii sentimentul de regenerare si tonifiere.



“Impachetarea Wellness cu namol este o terapie excelenta avand drept scop recuperarea mineralelor pierdute din organism si purificarea porilor. Namolul cald se aplica in mod direct pe piele si se lasa sa actioneze timp de 20 de minute. Datorita caldurii placute si trasaturilor chimice ale namolului, aceasta procedura reprezinta tratamentul ideal pentru combaterea stresului, oboselii si a afectiunilor nervoase”, recomanda expertul Danubius Health Spa Resort Sovata.



In afara procedurilor enumerate, clientii cazati la hotelurile (Danubius-Sovata, Danubius-Bradet) – beneficiaza de acces liber la spa: piscine de inot, jaccuzzi, bazine cu apa sarata, diferite tipuri de saune, sala fitness, care completeaza programul standard de proceduri.