STAIN REMOVER – indeparteaza instantaneu petele de vopsea de pe piele

Spune drept, de cate ori ai ramas cu pielea patata dupa ce ti-ai vopsit parul?

Stim cu totii ca una dintre partile neplacute ale acestui ritual este cea a urmelor de vopsea ce raman pe fata, urechi sau pe maini.Pasta de dinti, bicarbonat, lapte sau alcool; de ce sa iti iriti pielea cu toate acestea cand ai la indemana STAIN REMOVER de la Londa Professional? Este o solutie pentru indepartarea delicata a petelor de vopsea, care nu irita pielea. Are un parfum placut si actioneaza instantaneu. Astfel, nu iti vei petrece mult timp in fata oglinzii, pentru retusurile de final.Daca vrei totusi sa eviti acest gen de probleme, aplica o crema grasa pe linia parului si pe urechi, inainte de aplicarea vopselei. Vopseaua nu mai intra in piele si o vei sterge mult mai usor.Pret Stain Remover: 38 lei