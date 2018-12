Soluții de la Silhouette pentru o piele perfectă de Sărbători

Temperaturile scăzute din sezonul rece afectează tonusul și sănătatea pielii, astfel că, de cele mai multe ori, este necesar să apelăm la tratamente profesionale, în clinici de frumusețe, având în vedere că produsele pentru îngrijirea acasă nu sunt îndeajuns de eficiente. În special acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, când ne dorim să avem un ten luminos și întinerit, procedurile profesionale neinvazive reprezintă soluția pentru a avea un look proaspăt și radiant.Specialiștii de la Centrele Silhouette din București au selectat câteva tratamente profesionale, menite să îmbunătățească textura pielii, să hidrateze în profunzime și să ofere lifting nechirurgical, intinerind trăsăturile în mod vizibil. Doar până la sfârșitul acestui an, pachetele ce conțin aceste tratamente sunt disponibile la prețuri speciale, cu reducere de până la 40%.PACHET ACADEMIE HIDRATRE FACIALĂ. Include o selecție de tratamente ce oferă soluția ideală pentru hidratarea în profunzime și de prevenție a ridurilor și asemnelor îmbătrânirii: 1 ședință Termoactiv; 1 ședință. Modelant; 2 ședințe Eye Zone. Preț special : 495 lei (reducere de la 660 lei).PACHET DE FERMITATE A BUSTULUI.Tratamentul presupune un masaj relaxant cu produse speciale pentru această zonă delicată, urmată de o mască cu efect termic care ajută la tonifierea și fermitatea zonei bustului. 6 ședințe Lift Bust - Preț special: 1099 lei (reducere de la 1680 lei)FORMULA PERSONALIZATĂ UNIVERSKIN. Crema perfectă pentru fiecare tip de ten în parte. Este formula dermatologică ultrapersonalizată, axată pe nanotehnologie și pe acțiunea substanțelor pure, active. Specialiștii Silhouette vor crea pe loc produsul perfect adaptat nevoilor pielii. Promoția Silhouette: 1 formulă Universkin CADOU la 2 formule Univerkin achiziționate.Preț: 774 lei (reducere de la 1161 lei)LIFTING FACIAL NECHIRURGICAL. Ultraformer 3, tratamentul pe bază de ultrasunete micro și macrofocalizate, de mare intensitate, oferă lifting facial instant și fermitate a pielii, efect de durează chiar și un an de zile. Promoția Silhouette: 1 tratament de lifting Ultraformer 3 pentru ochi, față și gât + CADOU 1 formulă Universkin personalizatăPreț Promo: 2600 lei (reducere de la 4212 lei)Pachetele speciale pot fi achiziționate la Silhouette Unirii (Bd. Regina Maria 1, București) și Silhouette Dorobanți (Calea Dorobanților 200, București).