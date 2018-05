Oscent Rouge - The scent of sun- cel mai recent parfum al casei Alexandre.J

Designerul francez, Alexandre J, iubitor de arta si istoria creatiei isi lanseaza in anul 2012 brandul de parfumuri, propunandu-si o viziune noua asupra frumusetii. In procesul sau de creatie, inspiratiile sale multi-culturale si-au pus amprenta asupra rezultatului final al creatiei acestuia, de la ornamentele cu perle, pana la sticla imbracata in matase, Alexandre J si-a dorit ca sticlele de parfum sa transmita, in primul rand, emotia vizuala si apoi cea olfactiva.Creatorul materialelor și al simțurilor, Alexandre.J isi doreste sa starneasca interesul publicului cu ajutorul emotiei pe care o transmite prin intermediul acestora. Alexandre J isi concentreaza toata atentia exclusiv pe Eaux De Parfum. Paleta olfactiva este obtinuta cu ajutorul esentelor care sunt inspirate din intreaga lume, pentru o nota mai exotica.Pentru a da un mai mare rafinament gamei de parfumuri, Alexandre J a ales sa creeze cu rigurozitate si o linie de 5 lumanari parfumate alegand ca acestea sa reprezinte cele mai exclusive arome.Oscent Rouge este ultimul parfum aparut din gama. Destinat atat femeilor cat si barbatilor, acesta este creat cu note de smochine , ce aminteste de acea fabuloasa piatra care avea puterea de a transforma orice metal in aur. Intensitatea si vibratia aromei inspira un ritual solar ce reprezinta bucuria trairii la intensitate maxima a fiecarei clipe din viata noastra. Intreaga colectie Alexandre J este disponibila in magazinele Beautik Haute Parfumerie si online pe www.beautik.ro. Pret recomandat (100ml)- 756,01 LEI.