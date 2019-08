Kiehl’s România relansează masca Rare Earth cu implicarea artistului John Legend

Kiehl’s Since 1851, marca de produse de îngrijire cu o vechime de 166 de ani, lansează campania socială „Made Better” prin care se implică în acțiuni de conștientizare privind protecția mediului. Odată cu această inițiativă, Kiehl’s, cu implicarea artistului John Legend, relansează masca #1 Rare Earth în varianta sustenabilă „Made Better”, donând 10.000 de lei din vânzările produsului către asociația ViitorPlus, cu scopul educării tinerilor în legătură cu protecția mediului.

Prin campania „Made Better” consumatorii sunt provocați să ajute lumea să devină un loc mai bun, să adopte un comportament sustenabil și să identifice acțiuni sustenabile răspunzând la întrebarea „Ce ai putea face pentru salvarea planetei în doar 10 minute?”, cele 10 minute fiind timpul de așteptare pentru ca masca Rare Earth să se usuce pe ten.



Pentru susținerea acestei inițiative, John Legend a declarat: „Dacă putem face o lume mai bună în doar 10 minute, imaginați-vă ce putem realiza în 10 zile, 10 luni sau chiar 10 ani.”



Noua mască Rare Earth by John Legend Ediție Limitată are caracteristicile formulei Rare Earth (preferata clienților Kiehl’s) și are la bază studii clinice care demonstrează diminuarea secreției de uleiuri de la suprafața pielii cu 46,7%. Masca purifică intens tenul pentru a minimiza porii, pentru a rafina textura pielii și pentru a elimina excesul de sebum și impuritățile de la suprafață.



În sprijinul proiectului Kiehl’s Made Better™, ediția limitată include: argilă albă amazoniană provenită din comerț echitabil; eticheta produsă din reciclarea unor saci de cafea și deșeuri; un borcan fabricat din 30% plastic reciclat PCR; donații către asociații de mediu din întreaga lume obținute din comercializarea măștii.



Noul proiect se bazează pe efortul permanent al Kiehl’s în materie de sustenabilitate – prin formulă, ambalaj, producție, reciclare – dar și pe angajamentele filantropice pe care le susține, precum inițiativa realizată pentru asociația Viitor Plus, în care donează 10.000 de lei pentru programul ecOprovocarea, al cărui obiectiv este educarea tinerilor cu privire la protecția mediului.

Totodată, din 2015, odată cu lansarea primului magazin Kiehl’s în România, brandul derulează în toate cele 7 magazine ale sale din România campania „Reciclează și vei fi răsplătit” prin intermediul căreia consumatorii pot aduce în oricare magazin Kiehl’s ambalaje folosite ale produselor Kiehl’s pentru a fi reciclate. La cel puțin 3 ambalaje folosite, consumatorii sunt răsplătiți pentru acțiunea lor sustenabilă.