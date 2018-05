Firele de par crescute sub piele – de ce apar si care este cea mai eficienta metoda pentru prevenirea lor

Firele de par crescute sub piele la nivelul picioarelor si in regiunea intima reprezinta o problema frecventa, suparatoare si totodata aproape iminenta atunci cand sunt folosite mijloace traditionale de indepartare a parului. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra dermatologie, a explicat cauzele aparitiei acestei situatii jenante si care este metoda cea mai eficienta de prevenire a ei.

Factorul favorizant principal al aparitiei firelor de par crescute sub piele este reprezentat de epilare. Aproape orice tehnica mecanica de inlaturare a firelor de par poate cauza aceasta problema, insa, probabil, ea apare cel mai frecvent in cazul epilarii cu lama de ras.De ce cresc firele de par sub piele?Dispozitivele moderne de epilare sunt prevazute cu mai multe lame care sectioneaza transversal si progresiv firul de par gros de la nivelul picioarelor sau zonei pubice. De cele mai multe ori, pentru o eficienta sporita, se intinde pielea si se efectueaza 2 pasaje.“Imediat dupa epilare, firul de par gros, terminal, nu mai este vizibil la suprafata pielii si se retrage in straturile mai profunde, obtinandu-se astfel un efect dorit, bun pe termen scurt.In unele situatii insa, orificiul de iesire al firului de par la suprafata pielii este obstruat, blocat de keratina, proteina structurala a stratului superficial al pielii, epidermul. Acest eveniment este favorizat de frecare, purtarea de lenjerie sau haine stramte, din materiale sintetice, folosire de creme grase sau transpiratia excesiva. Traiectoria normala a firului de par este blocata si acesta va creste sub piele ducand la aparitia unor umflaturi, discrete la inceput. Complicatiile precum infectia si inflamatia firului de par (fenomen numit foliculita), pigmentare, cicatrici apar frecvent si sunt foarte suparatoare”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau.Firele de par, vizibile sub un strat subtire de piele, sunt de cele mai multe ori extrase apoi cu un ac insa, de obicei, cresc in acelasi mod cu ocazia epilarii urmatoare. Din pacate, o anumita categorie de persoane - cele cu firul de par gros si cret sunt mai predispuse spre a dezvolta aceasta problema decat persoanele cu par fin si subtire.Metode de preventieCateva masuri generale pot preveni aparitia firelor crescute sub piele la pivelul picioarelor si zonei intime precum si complicatiile acestora.“Lotiunile sau cremele usoare cu proprietati humectante pot fi de ajutor persoanelor cu piele uscata pentru a evita obstructia foliculara cu dopuri de keratina. Uleiul de corp aplicat imediat inainte de epilare, atunci cand este folosita lama de ras, va lubrifia firele de par groase, in felul acesta evitand iritatia si inflamatia care favorizeaza foliculita.Nu in ultimul rand, utilizarea unui sapun antibacterian inainte si dupa epilare, precum si atunci cand firele de par sunt extrase de sub piele cu acul, este esentiala pentru a diminua riscul de aparitie a unor infectii foliculare”, recomanda specialistul dermatolog.Pe langa pregatirea corespunzatoare a pielii pentru procesul de epilare, este recomandata totodata si evitarea purtarii pantalonilor si lenjeriei intime stramte, din material sintetic, mai ales imediat si la scurt timp dupa indepartarea parului, pentru a diminua frictiunea excesiva si transpiratia.“Manipularea papulelor cauzate de firele de par crescute sub piele trebuie sa se faca cu atentie, pentru a nu cauza cicatrici persistente. Pentru a reduce riscul de aparitie a pigmentarii post-inflamatorie este esentiala evitarea expunerii la soare in timpul si la scurt timp dupa episoadele de foliculita”, atentioneaza specialistul dermatolog.Cea mai buna solutie – tratamentele IPL sau laserDesi medicii dermatologi pot trata de cele mai multe ori complicatii precum foliculita si chiar si pigmentarea post inflamatorie, din pacate acestea pot recidiva daca firele de par continua sa creasca sub piele in ciuda masurilor descrise mai sus. In acest caz, cea mai eficienta metoda de rezolvare a problemei firelor de par crescute sub piele este epilarea cu lumina inteligenta de tip IPL sau LASER.“Aceste tehnici distrug firul de par printr-un proces de fototermoliza si au efecte de lunga durata, semipermanente sau permanente, eliminand in totalitatea probleme precum cresterea sub piele a firelor de par si foliculita. Epilarea IPL este foarte bine tolerata si nedureroasa, fiind lipsita de efecte adverse notabile si foarte eficienta atunci cand este efectuata de personal medical calificat si cu aparate de calitate”, explica specialistul dermatolog.Asadar, acordarea unei atentii deosebite ingrijirii inainte si dupa epilare poate ajuta in unele cazuri la prevenirea cresterii firelor de par sub piele. Daca acestea isi fac, totusi, aparitia, epilarea IPL sau laser reprezinta doua proceduri prin care putem obtine vara aceasta picioare frumoase si fine, pregatite pentru a fi expuse la soare pe plaja!