Dezvăluie frumusețea bucuriei de a dărui cu noile seturi cadou elmiplant

O piele frumoasă, mereu tânără, indiferent de vârstă, are nevoie de o îngrijire adecvată, cu ingrediente naturale, de cea mai bună calitate. De sărbători, dăruiește un cadou cu adevărat special, care să te ajute să îi exprimi persoanei pe care o prețuiești toată recunoștința și grija ta. Alege unul dintre seturile elmiplant, create pentru a oferi celor dragi bucurie în această perioadă magică din an.

Sărbătorile de iarnă, pe care le așteptăm cu nerăbdare, ne oferă ocazia de a aduce zâmbetul pe buze persoanelor dragi din viața noastră. Și ce altă surpriză mai frumoasă putem dărui decât un set special de îngrijire din ingrediente naturale de la elmiplant.Natura este sursa de inspirație a produselor elmiplant, seva din care este extrasă cu cea mai mare grijă frumusețea și oferită în dar pielii, pentru a se menține întotdeauna tânără și sănătoasă. Extractele naturale sunt combinate în formule unice, create după cele mai înalte standarde și tehnologii moderne.Dăruiește hidratarea care se menține întreaga zi, atât de râvnită în sezonul rece, cu un set cadou elmiplant care conține loțiune de corp supreme hyaluronic (250 ml), cremă pentru mâini Xpress Absorb (100 ml) și săpun solid Aqua Breeze (100 g). Textura lor cremoasă ajută la refacerea pielii uscate, lăsând-o moale și catifelată. Astfel, pielea este perfect hrănită și își recapătă fermitatea și elasticitatea.Îngrijirea tenului este esențială pentru o piele frumoasă, mereu tânără. Elmiplant te ajută să dăruiești de sărbători un set cadou special creat pentru nevoile tenului sensibil, care are nevoie de o demachiere blândă și de o cremă care asigură hidratarea, fermitatea și elasticitatea pielii. Loțiunea micelară cu extract de bumbac 100% natural pentru ten uscat și sensibil (200 ml) poate fi acum oferită împreună cu crema antirid de zi Hyaluronic 3D (50 ml), în noul set cadou elmiplant, care păstrează pielea netedă și perfect hidratată în sezonul rece, prevenind apariția ridurilor.Colagenul, sursă cheie de proteine a pielii, este cel care conferă acesteia rezistență, elasticitate și capacitatea de regenerare. Dacă vrei să impresionezi o persoană dragă care se preocupă întotdeauna de felul în care arată, are un ritual de îngrijire temeinic și este la curent cu ultimele inovații în frumusețe, dăruiește-i un set cadou elmiplant cu gama multiCollagen, care asigură îngrijire antirid avansată și oferă pielii un aspect sănătos, vizibil întinerit. Setul conține cremă antirid de zi (50 ml) și serum antirid concentrat (30 ml), îmbogățite cu collagen restorer, care împreună țin ridurile la distanță și redefinesc conturul feței.Momentele petrecute la duș, după o zi încărcată de iarnă, sunt adevărate clipe de răsfăț și relaxare. Alege să oferi un astfel de moment binemeritat, într-un minunat set cadou elmiplant cu gel de duș și cremă intensiv-hidratantă.Senzația de prospețime a gelului de duș elmiplant cotton fresh (400 ml) rămâne pe piele întreaga zi, în timp ce crema nutritivă pentru față, corp și mâini (150 ml) hrănește pielea intens, lăsând-o moale și catifelată.Și seturile cadou cu gel de duș tropical dream (400 ml) și loțiune de corp beloved coconut (250 ml) sunt o surpriză perfectă de sărbători, când pielea are nevoie de îngrijire specială. Gelul de duș reîmprospătează pielea cu arome tropicale de papaya și kiwi, în timp ce loțiunea de corp oferă o explozie de hidratare revigorantă cu ulei de cocos, buriti și marula 100% naturale.Sărbătorește frumusețea naturală cu seturile cadou elmiplant!