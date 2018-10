Campionatul International de extensii de gene - editia a doua (22-23 octombrie)

Dupa succesul de care s-a bucurat in 2017 primul “Campionatul Internațional de Extensii de Gene”, anul acesta va fi organizata a doua sa editie, intre 22-23 octombrie, in incinta Jubilee- The Ballroom.



La eveniment vor participa cei mai faimosi tehnicieni de extensii gene din lume, pentru a-si dovedi maiestria lucrarilor si a face schimb de experienta. Acest eveniment original din industria infrumusetarii este organizat de catre Corina Turcuman, initiatoarea brandului “Karina LashMaker”, Trainer Internațional, MASTER Trainer recunoscut de către cea mai mare Academie de Beauty din lume, cu sediul in SUA și jurat în cadrul Campionatelor Internaționale de extensii gene.



Campionatul International de Extensii Gene contribuie la cresterea notorietatii profesiei de tehnician aplicare extensii gene, dar si la calitatea acestor servicii, printr-un schimb de experienta original si creativ. Termenul britanic de “lashmaker” inglobeaza insasi esenta acestei meserii creatoare de frumusete.



Sustinerea evenimentului in Romania reprezinta ocazia ideala de a promova atat talentele autohtone, cat si sponsorii romani pe segmentul de infrumusetare, care pot participa ca parteneri la eveniment.Tehnicienii care vor lua parte la concurs vor promova propriile branduri, vor deprinde tehnici noi si vor afla secrete de la ceilalti stilisti de gene. Astfel, vor creste semnificativ sansele acestora de a pune bazele propriei afaceri in domeniu sau de a se angaja la saloane renumite din Romania si din Europa.



La Campionatul International de Gene de la Bucuresti, din perioada 22/23 octombrie, pot fi concurenti toti lash stilistii interesati, daca au cursuri de specialitate pe categoria la care vor sa concureze.Brandurile renumite de beauty sunt invitate, de asemenea, sa participe, in calitate de sponsori si parteneri, pentru a sustine frumusetea si talentele in domeniu.



Inscrierea concurentilor la eveniment se face in 3 pasi:

1. Se completeaza formularul de participare

2. Formularul completat se expediaza la adresa Comitetului Organizatoric pana pe 15 octombrie 2018.

3. Participantii sunt contactati telefonic si li se prezinta in detaliu urmatorii pasi, precum si regulamentul competitiei.



Concurentii se pot inscrie pentru una dintre categoriile de mai jos:

- «JUNIOR» Junior – cu experiența de lucru de pana la un an

- «MASTER» Master –cu experiența de lucru de 1-3 ani (fara a fi castigat alte competitii)

- «PROFESSIONAL» Professional – stilisti de gene cu experiența de lucru de mai mult de 3 ani (fara a fi castigat alte competitii), precum și Masterii cu o experiență mai mică de 3 ani, dar cu locuri premiante în competiții

- «EXPERT» Expert – cu o experiența de lucru de peste 3 ani, premianti in competitii similare

- «ELITE» Elita–jurati ai campionatelor de profil, trainer din centrele de formare, studiouri si scoli de gene, precum si trainer cu predare privata, indiferent de durata experientei de lucru.



Castigatorii vor fi desemnati de catre o echipa renumita de traineri internationali, unii dintre cei mai buni lashmakers din lume.

Iata mai jos lista lor si tara de provenienta: Jessica Lima- Brazilia; Ilona Cypiene- Lituania; Inna Heinzmann- Germania; Salina Van Es- Olanda; Malgorzata Dolinska- Franta; Valentina Pinzari- Italia; Dmitri Giraevski- Belarus; Tatiana Giraevski- Belarus; Tatiana Bilovets- Ucraina; Rebecca Lee- Australia; Corina Meleca- Italia; Svetlana Orlova- Italia; Kristina Parshutkina- Ucraina; Olesea Veselov- Portugalia; Olga Sharipova- Italia; Elena Rusaleva- Grecia; Ecaterina Voronova -Fadeeva- Siberia; Tatiana Senkina- Rusia; Tatiana Griraevski - BelarusProgramul evenimentuluiLa Campionatul International de Gene participantii se pot inscrie pentru una sau mai multe nominalizari de aplicare extensii gene. Astfel, in ziua de 22 octombrie vor avea loc concursurile Extensii de Gene 3D (de finalizat in maxim 3 ore), de Extensii Gene 4D-7D (Russian Volume, de finalizat in 3,5 ore), respectiv Extensii Gene 8-15 D (Mega Volum, cu un timp de executie a lucrarii de maxim 4 ore).Ultima zi a Campionatului va fi dedicata concursurilor de Classic Brow Design (timp de executare de maxim o ora), Laminare Gene (de finalizat in 1.5 ore), de Extensii de Gene Fir cu Fir (timp de executare a lucrarii de 2.5 ore) si de Extensii de Gene 2 D (de finalizat in maxim 3 ore).Organizatoarea evenimentului, Corina Turcuman, mentioneaza ca: « Prin acest campionat ne propunem să promovăm rezultatele cât mai naturale, ce oferă o notă de seducție și rafinament privirii clientelor.În acest sens, participanții sunt îndemnați să nu lucreze cu extensii extrem de groase și lungi. Lucrarea rezultată trebuie să fie una la care s-a lucrat cât mai curat, adică să nu se fi folosit mult adeziv pentru gene. »In 23 octombrie va avea loc si gala de premiere si petrecerea de la finalul evenimentului, care va avea ca dress code culoarea roz pastelat. La finalul competitiei participantii vor avea sansa sa socializeze cu trainerii din juriu, pentru a afla ultimele noutati in domeniul stilizarii genelor. Toti cei care iau parte la Campionatul International de Gene vor primi atat diplome de participare, cat si premii consistente din partea sponsorilor: produse profesionale de la Karina Lashmaker si lampi profesionale cu LED de la pA.NI.Campionatul International de Gene va fi organizat in Bucuresti, la Jubilee - The Ballroom, din Soseaua Mihai Bravu, nr. 223, o locatie ideala pentru a celebra frumusetea si talentul creativ. Jubilee-The Ballroom este furnizorul oficial al Casei Regale a Romaniei si creator de evenimente prestigioase, intr-un cadru luxuriant, care exprima vibratii pozitive si bun-gust. Zeci de tehnicieni vor face schimb de experienta si de know-how, pentru dezvoltarea si promovarea unui domeniu de beauty in plina ascensiune. Pasionatii de extensii de gene nu trebuie sa rateze acest eveniment, pentru a-si face remarcat talentul la nivel european.