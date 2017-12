Artistry, All-Out Glam - colecția de toamnă- iarnă de la Amway

Sărbătorile sunt mai frumoase atunci când ai pregătit cadoul perfect. Sau când îl primești. Pentru că acesta este momentul din an când trebuie să străluciți și să fiți în lumina reflectoarelor. Toate acestea vi le oferă noua colecție Artistry™ All-Out Glam. De la buze îndrăznețe și ochi strălucitori până la machiajul perfect, produsele Amway fac din luna decembrie momentul potrivit pentru a străluci! Ele sunt disponibile din aceasta luna, in oferta Amway.Gama Artistry All-Out Glam Collection este formată din: Artistry Signature Color ™Contour and Shape Palette; Artistry Signature Color ™ Lipstick; Artistry Signature Color ™ Eye Shadow Quad; Artistry Signature Color ™ Rollerball si Lip Gloss Duo. Gama Artistry All-Out Glam Collection poartă semnătura marelui make up artist, Rick DiCecca. “Cu această colecție fiecare femeie poate fi în trend cu tendințele finalului de an care îi vor evidenția frumusețea. Fie că vorbim despre smokey eyes, buze îndrăznețe sau machiajul perfect, această colecție este despre strălucirea fiecărei femei.”Așa că fiți pregătite să intrați în lumina reflectoarelor, să luați conducerea și să fiți în centrul atenției. Cu ajutorul ediției limitate de make up și beauty products vă puteți crea propriul look glam.- Artistry Signature Color ™ Contour and Shape Palette - O paleta de culori, all in one, care sculptează și luminează chipul. Fiecare trusă vine cu 2 tipuri de pudră, unul care acționează în adâncime și definește și altul care luminează și dă strălucire feței.- Artistry Signature Color ™ Eye Shadow Quad - Include o nouă formula lichidă pentru nuanțe dramatice, machiaj super rezistent cu o sclipire multi prismatică.- Artistry Signature Color ™ Lipstick - Poți ajunge la forma perfectă a buzelor cu noul ruj strălucitor și îndrăzneț. Fiecare nuanță conține un ruj ce va aduce un plus de strălucire buzelor. Noua formulă este inovatoare! Nu este doar cu 36% mai hrănitoare, dar ajută la hidtatarea și definirea buzelor. Rujul este disponibil in 4 nuante: Glam Red; Glam Coral; Glam Fuchsia; Glam Pink.- Artistry Flora Chic ™ Rollerball and Lip Gloss Duo - Poți finisa orice look cu ARTISTRY FLORA CHIC™ Rollerball and Lip Gloss Duo. Acest pachet include un rollerball cu aromă ARTISTRY FLORA CHIC, cu nuanțe florale și de portocală, și un ruj pur care adaugă mega finisare și luminozitate.