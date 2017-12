Gusturi bune pentru Sărbători de bun gust

Ne pregătim pentru Sărbători. Cu bucate alese și cu delicii cărora nu putem să le rezistăm, dar și cu o stare generală de bine, neîntinată de răceli, gripă sau epuizare.

Vremea rece își intră în drepturi; stăm mai mult în casă, ceea ce favorizează „ronțăiala“ între mese și excesul de calorii. Iar schimbările bruște de temperatură și trecerea de la căldura din case la frigul de afară solicită organismul și cresc riscul de îmbolnăvire. Pentru a depăși cât mai în formă aceasta perioadă trebuie ai grijă de câteva aspecte-cheie esențiale, așa cum sunt alegerile alimentare, ce pot ameliora buna-dispoziție, schimbarea funcționarii sistemului imunitar și la creșterea rezistenței la frig. Fiecare anotimp aduce bucuriile sale în materie de fructe și legume; și, pentru că toate au un sens, natura ne ajută și ne pune la dispoziție fix nutrienții de care avem nevoie în fiecare sezon.



În weekend-uri, de Sărbători sau când luăm masa cu prietenii ori familia uităm de multe ori sfaturile legate de sănătate și alimentație și facem excese alimentare. Una dintre cele mai simple şi mai eficiente modalităţi de a proteja organismul de boli este o alimentație echilibrată. Rolul sistemului imunitar este să protejeze organismul împotriva bolilor și infecțiilor ce provoacă răceli și gripă. Atunci când sistemul imunitar este slăbit, organismul devine vulnerabil la diverse afecțiuni.



Uleiul de măsline extravirgin conține antioxidanți unici ce nu pot fi găsiți în niciun alt ulei, cu abilitatea de a întări sistemul imunitar. În plus, el are proprietăți nutritive extraordinare, este ușor digerabil, bogat în grăsimi bune pentru organism și previne creșterea colesterolului. Monini are pregătită în “tolba” sa delicioasă gama completă de produse care ne ajută să trecem cu bine aceasta perioada, fiind alături de noi cu produsele sale de bază.



Monini Classico este uleiul de măsline extra­virgin renumit pentru aroma sa consecventă.

Este recomandat pentru o mare varietate de utilizări în care într-adevăr completează orice fel de mâncare. Este indicat pentru toate utilizările în bucătărie, pentru masa specială pe care o pregătești de Sărbători, dar și pentru felurile de zi cu zi, de la sosuri la fripturi și garniturile tale preferate.



Monini Delicato cu aroma sa fină și suavă este alternativa recomandată de specialiștii în gastronomie celor care nu sunt obișnuiti cu gustul pronunțat al uleiului de măsline extra-virgin. În bucătărie este un ideal și versatil dressing, fiind utilizat la legume, fie ele fierte ori crude, la sosuri, supe, fripturi și salate.



Monini GranFruttato. Gustul său distinct, picant se datorează conținutului bogat de polifenoli și anti­oxidanți cărora medicina modernă le atribuie un rol fundamental în apărarea organismului împotriva îmbătrânirii celulelor. Este recomandat să se utilizeze în stare proaspată pe bruschettas, salate ori legume fierte.



Monini Aromatizzatti. Uleiul de măsline extra virgin Monini îmbogățit cu arome și ierburi mediteraneene este cea mai bună și delicioasă modalitate de a redescoperi cele mai autentice și tradiționale arome ale bucătăriei italiene într-o formă nouă, gustoasă și ușor de utilizat. Adăugă o picătură de imaginație în bucătăria ta!



Otetul balsamic de Modena IGP Monini are caracteristici extraordinare: densitate și aromă inegalabile. Îl simți catifelat pe cerul gurii, iar dulceața și consistența sa îl fac să devină „personajul principal” pentru orice preparat, de la salatele de legume la carne, fructe sau desert.



Monini – o alegere savuroasă și sănătoasă!