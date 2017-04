Amway prezintă noua gamă Great Skin Essentials by Artistry, pentru un ten perfect în doar 3 Minute

Acum puteți avea un ten curat și sănătos în doar 3 minute, folosind setul Essentials by ARTISTRY, compus din șervețele demachiante, gel pentru curățare, loțiune cu textură ușoară și cremă hidratantă.

Stilul de viață agitat are nevoie de un program simplu pentru îngrijirea rapidă a tenului. Creată special pentru a trata problemele tenului tânăr, gama Essentials by Artistry, vândută exclusiv de către Amway, conține produse care se combină perfect, pentru a oferi o îngrijire rapidă, ușoară și eficientă a tenului.

Formulele fără ulei conțin ingrediente de înaltă calitate, obținute din surse derivate natural, care vă ajută să aveți un ten superb în orice moment al zilei. Înțelegerea etapelor de bază ale îngrijirii tenului și aplicarea unei rutine simple de îngrijire a acestuia, în doar trei pași simpli, vă vor ajuta să aveți în permanență un ten minunat.



Pasul 1:

Gel pentru curățare Essentials by ARTISTRY

Un gel delicat care curăță în profunzime tenul și îndepărtează machiajul, lăsând tenul revigorat și curat. Cu ingrediente precum castravete și aloe-vera, și cu conținut înalt de antioxidanți, gelul de curățare are un pH echilibrat, lasând tenul mai catifelat și mai revigorat, fără a usca excesiv epiderma.







Pasul 2:

Loțiune cu textură ușoară Essentials by ARTISTRY

Această loțiune cu textură ușoară, fără ulei, hidratează și hrănește epiderma, zi și noapte, ținând în același timp sub control producția de sebum.

Conține un amestec de antioxidanți (vitamina E, extract din cireșe Acerola, castravete) pentru a ajuta la combaterea efectelor radicalilor liberi cauzați de poluare, a agresiunilor factorilor de mediu și a radiațiilor ultraviolete care pot deteriora aspectul tenului.sauAceastă cremă bogată va hrăni în profunzime tenul, fără a-l îngrășa, asigurând astfel o hidratare constantă, timp de 12 ore. Floarea de lotus albastru calmează epiderma și ajută la prevenirea deteriorării acesteia. Acest produs unic de îngrijire a tenului combină avantaje multiple și asigură rezultate incredibile!Pasul 3:- Rutina dumneavoastră de îngrijire din fiecare seară nu trebuie să vă consume mult timp. Cu ajutorul noilor Șervețele demachiante Essentials by ARTISTRY, puteți să îndepărtați cu ușurință machiajul, în doar câteva secunde, oferindu-i tenului dumneavoastră un plus de protecție.Setul Essentials by ARTISTRY™ este disponibil în două variante:• Essentials by ARTISTRY (cu loțiune) pentru ten normal spre gras• Essentials by ARTISTRY (cu cremă) - pentru ten normal spre uscat



Ambele variante de seturi au prețul de 221,45 lei.