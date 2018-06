Uita de probleme! Uita de teme! Uita de colegii care te enerveaza ori de cate ori incearca sa intre in gratiile sefului! Este momentul sa te relaxezi!

Link YouTube: https://youtu.be/hForaS9Hp8M

Sonny Flame lanseaza single-ul si videoclipul „Print si cersetor” alaturi de Connect-R si incearca sa reaminteasca un lucru extrem de simplu: este vara! Iar vara, prin definitie, este facuta pentru distractie, pentru plaje insorite, pentru petreceri ce tin pana dimineata si, de ce nu, pentru aventuri ascunse in corturile din Vama Veche.

“Nu inteleg de ce, in ultima vreme, toata lumea este trista. Luati o pauza, oameni buni! Ridicati ochii din laptop-uri si din telefoanele mobile. Priviti pe geam! E vara! E cald! E vremea sa urcati in tren si sa dati o fuga la mare. E vacanta! Fugiti in concediu sau, macar un weekend si distrati-va! Despre asta este vorba in piesa asta“, a declarat Sonny Flame.

Pe platoul de filmare, protagonistii au avut parte de foarte multa distractie desi toata lumea era obosita. Dupa un weekend plin de concerte pentru Sonny Flame si Connect-R, cei doi au lasat grijile deoparte, iar rasul, improvizatia, umorul fin si buna dispozitie au creat povestea clipului.

Sonny Flame nu este la primul single lansat alaturi de Connect-R; cei doi au mai lansat piese precum “Summer Days” si “I got love” (alaturi de Mike Diamondz).

Artistul a inceput sa scrie versuri si sa compuna piese la varsta de 15 ani, intr-un stil rap si R&B, condus de pasiunea sa pentru muzica. Au urmat piese de succes precum “Babylon”, alaturi de“DJ Zet, “Sale el Sol”, Loca pasion”, “Pune-ma-n cap”, care au adunat peste 50 milioane de vizualizari pe YouTube.

Connect-R este un artist complet, iar de-a lungul carierei a experimentat atat rolul de cantaret, cat si pe cele de compozitor, actor, prezentator TV, dansator si producator. La numai 8 ani era deja un talentat dansator, apoi, la 15 ani, hip-hop-ul a devenit una dintre marile sale pasiuni. Dupa ce a intrat in lumea hip-hop-ului alaturi de RACLA si a colaborat cu artisti precum Loredana, DJ Sava, Chris Mayer sau Simona Nae, a lansat hitul „Vara nu dorm”, care s-a mentinut pe primele locuri timp de 22 de saptamani. Urmatoarele piese, „Da-te-n dragostea mea” si „Tren de noapte”, au devenit si ele hit-uri. Are trei albume lansate pana acum: „Daca dragostea dispare” (2007), „From Nothing to Something” (2012) si „Dragostit” (2016). In urma cu aproape o luna, artistul a lansat piesa si videoclipul “Vinovat”, impreuna cu Misha, iar recent, a colaborat cu Elianne pentru “Ma bate inima”, prima ei piesa.