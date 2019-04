Renée Zellweger este protagonista seriei Netflix WHAT/IF care se va lansa pe 24 mai

Thrillerul social neo-noir WHAT/IF explorează consecințele a ceea ce se întâmplă atunci când oameni decenți încep să facă lucruri inacceptabile. Primul sezon din serialul original Netflix spune povestea unei oferte avantajoase, dar bizare, pe care o femeie misterioasă o face unui cuplu din San Francisco care are nevoie de bani. Toate cele 10 episoade WHAT/IF vor fi disponibile pentru abonații Netflix din toată lumea începând cu 24 mai 2019.Serialul original Netflix WHAT/IF îi are în distribuție pe: Renee Zellweger (Cold Mountain, Jerry Maguire), Jane Levy (Castle Rock, Suburgatory), Blake Jenner (American Animals, Glee), Samantha Ware (Glee), Keith Powers (Famous in Love), Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom), Juan Castano (Shades of Blue), John Clarence Stewart (Marvel’s Luke Cage) și Dave Annable (Brothers & Sisters).Producători executivi sunt: Mike Kelley, Melissa Loy (Page Fright); Alex Gartner, Charles Roven (Atlas Entertainment); Robert Zemeckis, Jack Rapke (Compari Entertainment).WHAT/IF este produs de Warner Bros. Television pentru Netflix.