Raluca Zenga are propria strategie de detox dupa sarbatori!

Bai cu saruri de magneziu, renuntare la gluten, smoothie-uri si acupunctura!

Mamica a doi copii, Raluca Zenga arata mai bine ca niciodata. Autoarea “Manualului Mamicii ZEN” ne prezinta propria strategie de detox pe care o pune in aplicare dupa sarbatori!“Vreau sa va impartasesc in randurile urmatoare "strategia" mea pentru a pasi cu dreptul in Anul Nou, dupa probabilul de excese ale Sarbatorilor. Este posibil sa suferim de "melancolia de ianuarie", simtindu-ne somnolenti, fara energie, in oglinda sa ne intampine un ten obosit, incarcat si un stomac mai balonat ca de obicei! Iata cum combat eu aceasta stare negativa: Mananc salate cu rucola si patrunjel, stropite cu zeama de lamaie sau otet de mere, precum si supe de legume/ciorbe cu multe verdeturi proaspete, acrite cu bors natural. De curand am citit un studiu asupra verzisoarelor de Bruxelles: aceste mici si deseori ignorate legume au importante proprietati detoxifiante, anti-oxidante si anti-inflamatoare, promovand eliminarea substantelor cancerigene din organismul nostru. Asa ca am inceput sa le consum mult mai des! Beau smoothie/sucuri verzi cu telina, sfecla rosie, menta si Lime, in care amestec o lingurita de alge- Spirulina sau Chlorella; pe durata zilei ma hidratez cu ceai verde, bogat in antioxidanti, sau ceaiuri din plante cu proprietati detoxifiante- seminte de fenicul, ghimbir, coriandru, papadie. Renunt pe perioada impusa de detox la alimentele cu gluten, si incerc sa reduc pe cat posibil consumul de zahar, la lactate (in afara celor fermentate, precum chefirul) si la snacks-urile sarate care imi deschid mai mult apetitul la mancare! Consum lapte de migdale, si lapte si ulei de cocos pentru proprietatile nutritive.Cand poftesc ceva dulce aleg ciocolata neagra sau cateva lingurite de miere de Manuka. Imi acord cate douazeci de minute pentru bai cu saruri de magneziu (Epsom), fac un masaj drenant, o sauna daca am ocazia, si revin la antrenamentele mele de 20-25 minute zilnic (high intensity interval training), yoga sau Pilates: este esential sa transpiram pentru a elimina toxinele! Orice forma de activitate fizica este binevenita. Acupunctura: da, poate nu este o terapie la indemana precum celelalte tehnici, dar aceasta pretioasa metoda din medicina chinezeasca constituie un aliat important in detoxifierea si reechilibrarea organismului nostru. Acupunctura va optimiza efortul organelor de eliminare si va ajuta la vindecarea proceselor inflamatoare, in urma tratamentelor ne vom simti mai usori, re-energizati, si vom avea parte de un somn mai odihnitor si mai profund. Si in final, un detox fizic nu poate fi complet fara un detox mental (nu degeaba "mens sana in corpore sano"): asa ca la inceput de an sa lasam emotiile negative la o parte, auto-critica excesiva, sentimentele de inadecvare sau invidie cand incepem sa ne comparam viata si realizarile personale cu ceilalti. Sa ne impunem o disciplina interioara aliniata promisiunii de a ne onora corespunzator corpul: fiind mai buni, mai toleranti, mai deschisi. Hrana pentru trup, hrana pentru spirit!”, a declarat Raluca Zenga.