Delia Antal: “Paradisul de iarna londonez nu bate traditia satului Transilvanean!”

Delia Antal a facut un obicei sa petreaca alaturi de familia ei sarbatorile de iarna la Londra. In fiecare an se bucura de prezenta parintilor sai acolo si petreceau cu totii in locuinta luxoasa a Deliei din Notting Hill. De cand nu mai e insa tatal ei, actrita prefera sa vina in tara, sa faca sarbatorile in stil traditional.

“Londra este spectaculoasa iarna, luminile si decoratiunile de Craciun sunt cele mai frumoase din lume. Imi plac si cele de la New York, dar niciun oras nu bate traditia satului Transilvanean. Anul acesta am dorit sa sarbatoresc in Romania, sa merg cu colinda cum faceam in copilarie la tara, la bunicii din partea mamei si a tatalui desi ei nu mai sunt, se vor bucura de sus de vizita mea. Vreau sa imi vad verisorii, nepotii, unchii, matusile sa merg la cimitir la bunici sa le zic o colinda. Anul acesta a fost cu ghinion extrem pentru trei nepotei indepartati care au ramas fara mama si vreau sa petrec timp cu ei si sa le ofer cadou mult doritul laptop, acesti copii sunt foarte saraci si sa primeasca un laptop este visul lor cel mai mare. M-a luat un dor incredibil de copilarie, nu stiu de ce... poate datorita faptului ca de anul viitor voi locui intre Londra si Los Angeles si o sa fiu foarte ocupata.

Dupa Craciunul petrecut in tara, actrita Delia Antal s-a intors la Londra, acolo unde a petrecut Revelionul alaturi de prieteni. Anul Nou va fi plin de surprize pentru Delia, care se pregateste sa se mute de la jumatatea lunii ianuarie in America, acolo unde va petrece o lunga perioada de timp.

“Revelionul l-am facut la Londra, ca de obicei, in clubul Annabels. Este locul meu favorit pentru distractie, cu persoane de toate varstele, lumea este eleganta si educata, nu se impinge nimeni, nu se calca pe picioare. Este foarte important sa merg intr-un loc unde sa ma pot desfasura, pentru ca imi place sa dansez. Este cel mai vechi si frumos club din Londra, cu restaurant, de altfel si singurul club vizitat si de regina Elisabeta a Angliei, care inclusiv la varsta de 90 de ani a petrecut la Annabels. La inceputul anului lansez documentarul “WE CANNES”, apoi plec in America pentru o perioada indelungata”, marturiseste Delia Antal.