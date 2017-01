Secretele Iuliana Tudor despre detoxifiere

Vedeta TVR dezvaluie secretul sanatatii ei: o cura de detoxifiere simplu de tinut si cu efecte benefice pentru organism. Iuliana Tudor este intr-o forma de zile mari. Aspectul fizic, dar mai ales starea de sanatate este foarte importanta pentru orice femeie, iar Iuliana Tudor nu face rabat.

Prezentatoarea emisiunii “O data-n viata” de la TVR 1 ne-a marturisit cu sinceritate care sunt pasii de curatire a organismului pe care ii urmeaza in aceasta perioada a anului. "Curatarea organismului este foarte importanta pentru sanatate. Tocmai de aceea, in fiecare zi, mananc cateva feliute de lamaie cu putina miere. Apoi, introduc in meniul zilnic tot ce este verde (salata, spanac, patrunjel, castravete), salata de ridichie neagra, multe ceaiuri, de preferat ceaiul verde, si mere. Si beau aproximativ 3l de apa pe zi!", spune Iuliana Tudor.