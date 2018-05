PRO FM ON TOP, singurul concert de pe Palatul Parlamentului, a ajuns la a 4-a ediție

PRO FM va face senzație pe cea mai mare clădire din Europa, pentru al 4-lea an consecutiv! Singurul concert susţinut pe Casa Poporului din Bucureşti va avea loc anul acesta pe 14 iunie, începând cu ora 19.00. Responsabili pentru atmosfera incendiară de anul acesta vor fi Delia și invitații ei, artiștii Global Records: Antonia, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia, Nicoleta Nuca, Vanotek, Alex Velea, Adda, Mira, Mark Stam, Lino.

Ca în fiecare an, alături de cei mai iubiți artiști ai momentului vor avea ocazia să trăiască experiența ON TOP încă 300 de ascultători fideli PRO FM. Pe lângă vibe-ul exploziv și mixul cool de hituri și artiști, PRO FM promite cadrul perfect pentru selfie-uri și InstaStories cu cel mai spectaculos apus din tot Bucureștiul. Zilnic, de la prima oră a dimineții și până seara târziu, DJ-ii PRO FM au pregătit pentru ascultători concursuri cu invitații la concertul PRO FM ON TOP.

Evenimentul a ajuns deja tradiție.

În 2015, scena a fost a Innei, alături de Nicoleta Nucă, Antonia, Carla’s Dreams, Lariss şi Mira. În 2016, au făcut senzație Smiley, Feli, Jazzy Jo, Cabron, Sore, Doc, Dorian, Speak şi Jean Gavril, iar anul trecut au cântat în fața a 300 de fani Andra, Lidia Buble, Adrian Sînă şi Ami.

Evenimentul PRO FM On Top de pe Palatul Parlamentului este organizat de PRO FM, cu sprijinul Camerei Deputaţilor și este susținut de Kaufland România și Digi Mobil. Concertul va fi transmis integral în direct de către UTV.