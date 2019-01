Piesa anului 2018 este „Vals”

"Vals", penultimul single din seria celor 10 confesiuni muzicale pe care artistul le-a oferit fanilor in cadrul proiectului aniversar #Smiley10, a devenit cea mai difuzata piesa la radio conform Media Forest si a adunat peste 36 de milioane de vizualizari pe YouTube. Single-ul este disponibil pe Spotify: https://goo.gl/2BM4xt si iTunes: https://goo.gl/QPrxHp .

La inceputul aceluiasi an, Smiley le-a facut fanilor sai o noua surpriza si, impreuna cu Feli, a realizat un duet emotionant: o varianta speciala a piesei "Vals", ce a depasit deja 33 de milioane de vizualizari pe YouTube.

Proiectul #Smiley10 a debutat pe 10 martie 2017 cu piesa-manifest “Flori de plastic”, al carei videoclip, sub forma unui scurtmetraj de animatie, este primul de acest gen lansat de Smiley.Aceasta a fost urmata de single-ul “De unde vii la ora asta?”, care a reusit performanta de a strange un milion de vizualizari pe YouTube in prima zi si aproape 62 de milioane pana in prezent. “Domnu’ Smiley”, o piesa funk in care Smiley isi canta refrenul vietii, “Sa-mi fie vara”, “Rara” si “O alta ea”, „Ce ma fac cu tine de azi”, featuring cu Guess Who, „Pierdut printre femei”, „Vals” si “O poveste” au completat lista de piese lansate in cele zece luni ale proiectului #Smiley10, o confesiune muzicala multimedia, un maraton de lansari si inovatii care a culminat cu o lansare de album.