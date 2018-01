Nico - actriță de musical, în viziunea lui Răzvan Mazilu

Nico joacă în noul musical, „Zaraza”, de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, spectacol regizat de Răzvan Mazilu, reputatul dansator, coregraf și regizor, supranumit “Pionierul genului musical în România”. Artista interpretează rolul lui Silly Vasiliu, cea care a fost vedeta, steaua Teatrului de revistă Alhambra din București. Silly a fost cântăreață, actrită, personalitate complexă extrem de iubită de public, cea care a lansat celebrul șlagăr „Suflet candriu de papugiu” și a jucat în primele filme din cinematografia română, alături de Grigore Vasiliu-Birlic.

Despre colaborarea cu Nico, Răzvan Mazilu are numai cuvinte de laudă. "Mi s-a părut mai mult decât nimerită distribuirea lui Nico în acest rol deoarece și ea este o vedetă îndrăgită și răsfățată de marele public. Lucrăm pentru prima dată împreună și Nico este, așa cum îmi imaginam, o profesionistă autentică, o artistă cu o charismă ce trece imediat rampa și crează emoție în jurul ei. Este un artist total și un om cu un caracter pe măsura talentului: modestă dar cunoscându-și bine valoarea, generoasă și pozitivă, o artistă cu simțul construirii și care își respectă meseria și nu are absolut deloc aere de vedetă. În timpul repetițiilor am descoperit cu plăcere că are și mult umor, știe să destindă atmosfera, ceea ce pe mine mă ajută foarte mult în construirea spectacolului”, declară Răzvan Mazilu.

Zaraza este un spectacol de teatru, cabaret și revistă, un musical autohton, ce are ca punct de plecare celebra legendă urbană a Zarazei, femeia misterioasă a perioadei interbelice, cea care a inspirat nașterea tangoului cu același nume.

In distribuția noului musical se regăsește și Nico, artista având o colaborare îndelungată cu Teatrul Toma Caragiu.

“Povestea are loc în Romania interbelică și adună în jurul Zarazei, în acordurile unor melodii de altădată, multe dintre personalitățile artistice ale acelei epoci: Maria Tănase, Cristian Vasile, Jean Moscopol, Constantin Tanase, Silly Vasiliu, Zavaidoc. Este un spectacol despre o iubire imposibilă, despre prietenie și trădare din dragoste, despre parfumul seducător al unor vremuri pline de viață, rapid distruse de schimbări politice dramatice, așa cum a fost regimul comunist. Este, în egală masură, un spectacol despre entertainmentul românesc interbelic, un omagiu adus unor artiști care au pus bazele muzicii ușoare romănești sau a genului revuistic. Este un spectacol de teatru, de cabaret, de revistă, este un musical autohton”, declară Răzvan Mazilu.

Ca și în cazul altor spectacole ale sale, Răzvan Mazilu semnează nu doar regia și coregrafia, ci si costumele. Premiera oficială e programată în zilele de 2 și 3 februarie, la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Răzvan Mazilu are la activ până în prezent șapte producții de tip musical puse în scenă în România: „Cabaret”, „West Side Story”, „The Full Monty”, „Cartea Junglei”, „Femei în pragul unei crize de nervi”, „Mon Cabaret Noir”, „Fecioarele noastre grabnic ajutătoare”. In primăvara acestui an, Răzvan Mazilu a lansat cartea „Răzvan Mazilu. De la dans la musical” printr-un eveniment-spectacol la care au participat personalități culturale marcante și admiratori ai îndrăgitului artist, dansator, coregraf și regizor.