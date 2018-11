Mirela Vaida refuză să își cumpere haine de gravidă

Mirela Vaida a anunțat oficial săptămâna trecută, ca este însărcinata cu al treilea copil. Mamica a doi copii, vedeta este însărcinata in 5 luni și așteaptă un băiețel. Pana in acest moment, frumoasa moderatoare nu își face griji in ceea ce privește hainele, pentru ca nu s-a îngrășat decât 2 kilograme.



“Nu îmi fac griji in ceea ce privește hainele pentru ca, se pare ca și de data acesta am noroc și sunt însărcinata tot iarna!! Am știut eu de ce am pus la păstrare haine de la primele doua sarcini!!! Nu vreau sa investesc bani in haine pentru gravida, in special pentru aparițiile tv. Maria Andrei, cea care se ocupa de imaginea mea, stie cel mai bine ce mi se potrivește! Ne sfătuim si de fiecare data tine cont de starea mea de spirit cand imi alege ținutele. Stie sa ma “citească” și Imi propune mai multe variante si culori. Dacă nu stau tocmai bine cu energia, îmi propune ținute in culori tari și accesorii impozante. Așadar, prefer sa investesc in haine și lucruri pentru bebelus!”.

“Mirela este o femeie superba, cu masuri armonioase, chiar daca este la a treia sarcina! Arata si se simte minunat, iar tinutele pe care le poarta la emisiune sunt in armonie cu starea ei de bine: sunt feminine, moderne si accesorizate foarte cool! :).”, spune Maria Andrei.

Frumoasa prezentatoare a emisiunii Totul pentru Dragoste - La bine și la greu, difuzată de Antena 1, și-a revenit foarte repede după primele doua sarcini.

“Nici la prima și nici la a doua sarcina nu am fost nevoită sa fac schimbări majore in garderoba. Mulțumesc lui Dumnezeu am luat 12 kg la prima sarcina cu Carla și 15 kg la a doua sarcina cu Vladimir. Oricum fiind o diferența de vârsta foarte mică intre ei, am fost și sunt tot timpul in priza, așa ca, kilogramele cum apar, așa dispar! Nu am o rețeta, am doar doi copii energici și dornici de joaca, și inca unul pe drum, astfel încât am propria sala de fitness la mine acasă!!!”Mirela Vaida prezintă emisiunea ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” difuzată în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.In acelasi timp, Mirela Vaida face parte din echipa musicalului Mamma Mia, este actrița la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și susține recitaluri alături de bandul sau, Vaida show.