Lidia Buble lanseaza o poveste muzicala dedicata iubirii: „Tu”

Lidia Buble lanseaza „Tu”, o piesa despre sentimentele puternice pe care un indragostit le are fata de jumatatea sa. Cu un videoclip desprins dintr-un film romance, in regia lui Iura Luncasu, frumoasa artista joaca rolul unei „girl nextdoor” foarte timide, care reuseste sa treaca peste orice obstacol pentru dragoste. Piesa a fost compusa si produsa in studiourile Famous Production si lansata alaturi de Cat Music. Versurile piesei sunt o declaratie de iubire si multi dintre admiratorii cantaretei se vor regasi in emotionanta poveste.



„De ce sa fie greu sa zici «te iubesc»? De ce sa te complici atunci cand vrei sa spui «mi-e dor»? De ce sa cazi in false idei ale spiritului cand poti, atat de simplu, sa-i marturisesti ca-ti lipseste tare atunci cand nu se amesteca, pentru putin timp, cu aerul tau.



Lidia Buble si-a inceput cariera in 2014 cu piesa „Noi simtim la fel“, iar in acelasi an ea a castigat premiul „Best New Act“ la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri ca „Inima nu stie“, „Le-am spus si fetelor“ (feat. Amira), „Ma certi“ (feat. Adi Sina) si „Mi-e bine“ (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizari pe YouTube. Anul trecut, artista a lansat „Camasa”, single care s-a mentinut in topul celor mai difuzate piese la radio si a adunat peste 33 de milioane de vizualizari pe YouTube.

In urma cu sase luni, Lidia si-a surprins bublisorii cu „Sub apa”, clip care a cucerit publicul din Romania si care a spart orice tipar, in materie de productie video.