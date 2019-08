Kudika Good Vibe Party – in the mirror edition! Începem toamna împreuna cu optimism și #goodvibe!

Joi, 5 septembrie, de la ora 18.00, la Palatul Noblesse va avea loc cea de-a treia ediție Kudika Good Vibe Party. În acest an, sărbătorim împreună schimbarea care începe chiar de la persoana pe care o vezi în fiecare zi în oglindă. Fiecare dintre noi are puterea de a face bine, putere care începe cu gesturile mărunte de tandrețe și grijă, atât față de propria persoană, cât și față de cei din preajma noastră. Alături de citioare, bloggeri, influenceri și alte voci importante din .ro.Ori de cate ori nemulțumirea și neputința își fac loc în sufletele noastre, este suficient să tragem aer adânc în piept și să aruncam un ochi în oglindă: acolo o vom întalni pe cea sau pe cel care are puterea de a da startul schimbării în microuniversul propriu! Vă invit la petrecerea Kudika din acest an pentru a celebra împreună forța incredibilă a fiecăreia dintre noi!, spune Oana Trifu, redactor-șef Kudika.Dacă împărtășești valorile noastre, te așteptăm alături de noi la evenimentul în care le vom sărbători și în cadrul căruia ne putem cunoaște dincolo de tastatură și monitoare. Pentru mai multe detalii referitoare la participare, intră aici pe site-ul dedicat evenimentului. Înscrierea se va face în limita locurilor disponibile.Ca în fiecare an, echipa Kudika a pregătit o sumedenie de suprize, iar azi vom dezvălui doar o parte dintre acestea. Partenerul nostru de mobilitate are o surpriză pentru tine! Vino la Kudika Good Vibe Party cu Clever! Folosește codul kudikaparty și ai prima cursă gratuită ! Descarcă aplicația de aici: www.clvr.at/appEstee Lauder este alături de Kudika în acest an cu specialisti care vor oferi cele mai bune sfaturi de îngrijire a pielii. Indiferent că petreci nopțile în agitația urbană a verii sau preferi confortul casei pentru seri liniștite, experții în skin care te vor indruma către ritualul potrivit tipului de ten și stilului tău de viața. 1949 Târnava se alătură petrecerii optimismului nu doar cu o selecție specială de bluze și cămăși, ci și cu o poveste care ilustrează echilibrul dintre vechi și nou, pasiune și meticulozitate, pricepere și sârguință.Fondată în 1949 ca o cooperativa meșteșugăreasca, compania a devenit proprietate de stat în 1962. Vino la party să le descoperi întreaga poveste!Prăjitura Casei de la Alka îți va oferi nu doar un răsfaț dulce de tot la Good Vibe Party, ci și un spațiu special amenajat unde vei descoperi o surpriză…memorabilă pe care o vei lua cu tine acasă. În categoria răsfățuri dulci intră și La Strada, alături de noi în fiecare an. Chiar dacă toamna e aici, zilele ei însorite îmbie la înghețată cu arome delicate, dar pline de savoare. De asemenea, alături de noi se vor afla specialiștii în frumusețe de la Swiss Estetix – clinica vedetelor. De la ei vei descoperi care este secretul tinereții (aproape) veșnice și care sunt cele mai noi trenduri în materie de înfrumusețare.La Kudika Good Vibe Party vei descoperi un alt secret al frumuseții oferit de Regina Plant: frunzele proaspăt culese de aloe vera. Vino să afli care sunt toate beneficiile acestei plante speciale, bogată în aminoacizi, minerale, enzime și vitamine esentiale pentru o piele frumoasă și sănătoasă. Dacă îți dorești să începi un stil de viață sănătos, la petrecerea Kudika ii vei cunoaște pe antrenorii de la Stay Fit Gym care îți vor răspunde la toate întrebările despre beneficiile antrenamentelor, și, în general, ale unei vieți active.De asemenea, dacă ți-ai dorit să te apuci de sport, dar încă ai rețineri cu privire la sala de fitness, vei avea ocazia să afli toate informațiile de care ai nevoie și mai ales ce se ascunde în spatele miturilor de vestiar.Amintirile, tandrețurile dulci și sursele de energie de la Kudika Good Vibe Party vor fi oferite de Vinarte, Rose Mary, Okfea, Dolce by Vero, AQUA Carpatica, photosnacks, Flori poznase, Lierac și Arthur Murray.