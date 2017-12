Jazz de Crăciun: Viorica Pintilie, “Christmas time is here”, în decembrie la Cinema Pro

Viorica Pintilie își lansează albumul “Christmas time is here” într-un concert special la Cinema Pro, pe 12 decembrie, avându-l ca invitat pe Virgil Ianțu. Albumul cuprinde 10 bijuterii muzicale, reinterpretări în maniera jazz ale unor evergreen-uri precum: “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Baby, It's Cold Outside”, “Christmas Time Is Here” sau “White Christmas”.

Alături de Viorica, pe scena de la Cinema Pro va urca trupa sa formată din Adrian Flautistu (contrabas), Alexandru Olteanu (pian) și Iulian Nicolau (tobe), precum și un cvartet de coarde și un trio de suflători. Biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook, la prețul de 60 lei și 90 lei.O voce delicată, cu accente grave, dar catifelate, VIORICA PINTILIE are o poveste de dragoste de peste 15 ani cu scena, atât în cluburi, dar și la festivaluri precum Festivalul de Jazz de la Târgu Mureș (2013), Sibiu Jazz Fest (2013) sau The Gardener Jazz Festival (2015). În mai 2016 a luat premiul special al juriului la Sibiu Jazz Festival, împreună cu trupa sa. O prezență ce surprinde prin atmosfera intimă, caldă a live-urilor, lăsând senzația că-ți știe povestea și-o spune cu muzica ei, Viorica a încântat publicul de jazz din București, Cluj, Sibiu, Iasi, Târgu Mureș, Suceava, Chișinău, dar și din Bulgaria, Cehia sau Portugalia, cu piese precum I love the way you're breaking my heart sau They can't take that away from me.“Viorica Pintilie şi ai săi „acoliţi de sunet” ne invită să-i însoţim într-un tentant periplu prin lumea familiară a temelor standard proprii genului. Un traiect muzical plin de sensibilitate, de emoţie sinceră, foarte agreabil auzului. Calitatea noilor straie sonore cu care sunt investite hiturile atât de cunoscute fanilor rezidă în contribuţiile inedite, altfel spus reuşite variaţiuni improvizatorice conferite generos temelor”, spune Florian Lungu (Moşu') despre primul album al artistei, “Stories of a heart”, lansat la începutul anului 2017.Printre colaborările Vioricăi se numără artiști precum Liviu Negru, Michael Acker, Paolo Profeti, Ciprian Pop, Sorin Romanescu, Ciprian Parghel, Cătălin Milea, Jimmy Cserkesz.În 2014 și 2015, și-a pus amprenta pe proiectul "Beatles'n'jazz" cu Cornel Ilie și Cantaloop Band, trupă cu care s-a mai reîntâlnit și la "Elton John plays jazz". În cadrul "Stagiunii de jazz" de la Teatrul Act a impresionat în doua rânduri cu concertul de muzică braziliană "Oceano", alături de George Natsis, Vlad Popescu și Ciprian Pop.„Pentru mine, sărbătorile de iarnă înseamnă MAGIE. Bucuria şi entuziasmul copiilor, grija părinţilor să păstreze vraja din jurul Crăciunului, emoţia bunicilor că vor avea din nou familia acasă în jurul mesei. Dar mai presus de orice, înseamnă minunea naşterii pruncului Isus, motiv de sărbătoare şi recunoştinţă. Am ales să fac un album de cântece tradiţionale americane ce-mi transmit bucurie şi confort sufletesc. Visam de mulţi ani să fac un album de Crăciun în manieră jazzistică şi mă bucur c-am reuşit acum”, spune Viorica.Biletele sunt disponibile începand din data de 29 noiembrie, în rețeaua Eventbook, la prețurile de 60 și 90 de lei. La intrare, în seara concertului, biletele vor costa 75 lei și 110 lei.