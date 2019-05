Iuliana Tudor - amfitrionul evenimentului artistic Sibiu Summit Celebration

Sibiu Summit Celebration a avut loc pe 9 mai în Piata Mare din Sibiu. Summitul informal al sefilor de Stat si Guvern din Uniunea Europeana, găzduit de Primaria Municipiului Sibiu, organizeaza o serie de evenimente in ziua de 9 mai si in preajma acestei date.Iuliana Tudor a fost gazda unui spectacol unic, pus la cale de Ansamblul Folcloric Profesionist 'Cindrelul - Junii Sibiului’, manager Silvia Macrea. Scena din Piata Mare a fost ilustrata, prin joc si muzica, o calatorie prin cele mai importante regiuni etnografice ale Romaniei. In Piata Mare din Sibiu au fost prezenti atat invitatii oficiali UE, dar si publicul larg."Este o onoare pentru mine sa fiu prezenta la Sibiu, intr-o zi istorica pentru Romania, Summitul Uniunii Europene 2019.Sper din toata inima ca ceea ce am pregatit invitatilor din strainatate, oficiali sau nu, sa fie pe placul acestora si, de ce nu, sa-si doreasca sa revina in tara noastra. Vom prezenta in scena mult din ce are mai valoros Romania din perspectiva culturii traditionale. Si in vestimentatia mea am cautat sa introduc cateva elemente definitorii pentru fiecare moment care va fi prezentat pe scena, ea purtand semnatura designerului Rhea Costa.", spune Iuliana Tudor.